https://sputniknews.com.tr/20230901/dso-dunyada-kovid-19-vakalarinda-keskin-bir-artis-gozleniyor-1075115004.html
DSÖ: Dünyada Kovid-19 vakalarında 'keskin bir artış' gözleniyor
DSÖ: Dünyada Kovid-19 vakalarında 'keskin bir artış' gözleniyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelindeki Kovid-19 vakalarında son 28 günde yüzde 63 artış kaydedildiğini bildirdi. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T17:58+0300
2023-09-01T17:58+0300
2023-09-01T17:58+0300
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
yaşam
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19 tarama testi
varyant
bulaşıcı hastalık
vaka
vaka sayısı
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DSÖ'nün haftalık epidemiyolojik raporuna göre, 24 Temmuz - 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında dünya genelinde 1.5 milyon yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.Raporda, "Son 28 günlük dönemde (24 Temmuz - 20 Ağustos 2023), altı DSÖ bölgesinde yaklaşık 1.5 milyon yeni Kovid-19 vakası ve 2 binden fazla ölüm kaydedildi. Önceki 28 güne göre vakalar yüzde 63 daha fazla, ölümler yüzde 48 daha düşük" denildi.Dünya genelinde azalan test ve raporlama nedeniyle şu anda bildirilen vaka oranının kesin verileri yansıtmadığı vurgulanan raporda, "Bu 28 günlük dönemde, ülkelerin yüzde 44'ü (234 ülkeden 103'ü) DSÖ'ye en az bir vaka bildirdi; bu oran 2022'nin ortasından bu yana düşüşte. Bu istatistiklerin vakaların görüldüğü gerçek ülke sayısını yansıtmadığını belirtmek önemlidir” ifadeleri kullanıldı.30 Ağustos 2023 itibarıyla dünya genelinde 769 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve 6.9 milyondan fazla ölüm meydana geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus mayıs ayında, Kovid-19 kaynaklı gerçek ölü sayısının en az 20 milyon olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230818/kovid-19un-yeni-varyanti-eris-vakalari-yunanistanda-artis-gosteriyor-1074754734.html
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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19 tarama testi, varyant, bulaşıcı hastalık, vaka, vaka sayısı, artış, pandemi
dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19 tarama testi, varyant, bulaşıcı hastalık, vaka, vaka sayısı, artış, pandemi
DSÖ: Dünyada Kovid-19 vakalarında 'keskin bir artış' gözleniyor
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelindeki Kovid-19 vakalarında son 28 günde yüzde 63 artış kaydedildiğini bildirdi.
DSÖ'nün haftalık epidemiyolojik raporuna göre, 24 Temmuz - 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında dünya genelinde 1.5 milyon yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.
Raporda, "Son 28 günlük dönemde (24 Temmuz - 20 Ağustos 2023), altı DSÖ bölgesinde yaklaşık 1.5 milyon yeni Kovid-19 vakası ve 2 binden fazla ölüm kaydedildi. Önceki 28 güne göre vakalar yüzde 63 daha fazla, ölümler yüzde 48 daha düşük" denildi.
Dünya genelinde azalan test ve raporlama nedeniyle şu anda bildirilen vaka oranının kesin verileri yansıtmadığı vurgulanan raporda, "Bu 28 günlük dönemde, ülkelerin yüzde 44'ü (234 ülkeden 103'ü) DSÖ'ye en az bir vaka bildirdi; bu oran 2022'nin ortasından bu yana düşüşte. Bu istatistiklerin vakaların görüldüğü gerçek ülke sayısını yansıtmadığını belirtmek önemlidir” ifadeleri kullanıldı.
30 Ağustos 2023 itibarıyla dünya genelinde 769 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve 6.9 milyondan fazla ölüm meydana geldi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus mayıs ayında, Kovid-19 kaynaklı gerçek ölü sayısının en az 20 milyon olduğunu açıklamıştı.