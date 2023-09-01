Domuz sürüsü şehre indi, site sakinleri dışarıda mahsur kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TÜRK TİYATROSUNUN ÇINARI
‘Fernand Sansua’ isminin hikayesi neydi?
14:33
13 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya’dan uranyum alımını 2 katın üstüne çıkardı
15:00
3 dk
SESLİ HABER
Rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü
16:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Zirvesi’nden çıkan sonuç dünyanın gündemine oturdu
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Elon Musk duyurdu: Soros insanlıktan nefret ediyor, dava açıyorum
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı militanlar 23 silah arkadaşını infaz etti
19:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye de dahil 40 ülkeden sporcular Moskova’da buluşacak
13:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
G7 ve BRCIS arasındaki farkı tek cümle ile anlattı
14:30
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen Ukraynalı siyasetçi: Ukrayna'nın ölümü artık durdurulamaz
15:00
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı: AB barışı sağlamamaktan gurur duyuyor
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerden itiraf: Sivilleri soyup öldürdük
18:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230901/domuz-surusu-sehre-indi-site-sakinleri-disarida-mahsur-kaldi-1075101147.html
Domuz sürüsü şehre indi, site sakinleri dışarıda mahsur kaldı
Domuz sürüsü şehre indi, site sakinleri dışarıda mahsur kaldı
Antalya'da site bahçesinin kapısında duran ve zaman zaman içeri giren domuzlar sebebiyle vatandaşlar bir süre evlerine giremedi. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T10:30+0300
2023-09-01T10:30+0300
türkiye
domuz
antalya
site
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/01/1075101226_0:250:605:590_1920x0_80_0_0_71d3b96020291609484fce359050b654.jpg
Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde ormanlık ve dağlık alanda aç kalan domuzlar, şehir merkezine kadar indi. Karınlarını doyurmak için apartman ve site çevrelerinde gezinen domuz sürüsü, vatandaşlara zor anlar yaşattı. O sıra dışarıda olan bazı vatandaşlar evlerine girmek isteyince site kapısında sürüyle karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Süreden bir domuz site içerisine girerken, o anları kaydeden site sakini, "Ben nasıl eve gireceğim" diyerek serzenişte bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220117/konyada-yola-inen-yaban-domuzu-surusu-vasak-ve-yaban-kecisi-goruntulendi-1052828852.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/01/1075101226_0:193:605:647_1920x0_80_0_0_7280a18c4e4f81a99f0d500a9f0ebcb1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
domuz, antalya, site
domuz, antalya, site

Domuz sürüsü şehre indi, site sakinleri dışarıda mahsur kaldı

10:30 01.09.2023
© İHAAntalya'da şehir merkezine inen domuzlar
Antalya'da şehir merkezine inen domuzlar - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© İHA
Abone olTelegram
Antalya'da site bahçesinin kapısında duran ve zaman zaman içeri giren domuzlar sebebiyle vatandaşlar bir süre evlerine giremedi.
Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde ormanlık ve dağlık alanda aç kalan domuzlar, şehir merkezine kadar indi. Karınlarını doyurmak için apartman ve site çevrelerinde gezinen domuz sürüsü, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
O sıra dışarıda olan bazı vatandaşlar evlerine girmek isteyince site kapısında sürüyle karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Süreden bir domuz site içerisine girerken, o anları kaydeden site sakini, "Ben nasıl eve gireceğim" diyerek serzenişte bulundu.
Konya'da yola inen yaban domuzu sürüsü, vaşak ve yaban keçisi görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
TÜRKİYE
Konya'da yola inen yaban domuzu sürüsü, vaşak ve yaban keçisi görüntülendi
17 Ocak 2022, 22:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала