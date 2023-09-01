https://sputniknews.com.tr/20230901/domuz-surusu-sehre-indi-site-sakinleri-disarida-mahsur-kaldi-1075101147.html

Domuz sürüsü şehre indi, site sakinleri dışarıda mahsur kaldı

Domuz sürüsü şehre indi, site sakinleri dışarıda mahsur kaldı

Antalya'da site bahçesinin kapısında duran ve zaman zaman içeri giren domuzlar sebebiyle vatandaşlar bir süre evlerine giremedi. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T10:30+0300

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türkiye

domuz

antalya

site

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Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde ormanlık ve dağlık alanda aç kalan domuzlar, şehir merkezine kadar indi. Karınlarını doyurmak için apartman ve site çevrelerinde gezinen domuz sürüsü, vatandaşlara zor anlar yaşattı. O sıra dışarıda olan bazı vatandaşlar evlerine girmek isteyince site kapısında sürüyle karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Süreden bir domuz site içerisine girerken, o anları kaydeden site sakini, "Ben nasıl eve gireceğim" diyerek serzenişte bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20220117/konyada-yola-inen-yaban-domuzu-surusu-vasak-ve-yaban-kecisi-goruntulendi-1052828852.html

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