https://sputniknews.com.tr/20230901/domuz-surusu-sehre-indi-site-sakinleri-disarida-mahsur-kaldi-1075101147.html
Domuz sürüsü şehre indi, site sakinleri dışarıda mahsur kaldı
Domuz sürüsü şehre indi, site sakinleri dışarıda mahsur kaldı
Antalya'da site bahçesinin kapısında duran ve zaman zaman içeri giren domuzlar sebebiyle vatandaşlar bir süre evlerine giremedi. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T10:30+0300
2023-09-01T10:30+0300
2023-09-01T10:30+0300
türkiye
domuz
antalya
site
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Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde ormanlık ve dağlık alanda aç kalan domuzlar, şehir merkezine kadar indi. Karınlarını doyurmak için apartman ve site çevrelerinde gezinen domuz sürüsü, vatandaşlara zor anlar yaşattı. O sıra dışarıda olan bazı vatandaşlar evlerine girmek isteyince site kapısında sürüyle karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Süreden bir domuz site içerisine girerken, o anları kaydeden site sakini, "Ben nasıl eve gireceğim" diyerek serzenişte bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20220117/konyada-yola-inen-yaban-domuzu-surusu-vasak-ve-yaban-kecisi-goruntulendi-1052828852.html
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domuz, antalya, site
Domuz sürüsü şehre indi, site sakinleri dışarıda mahsur kaldı
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Antalya'da site bahçesinin kapısında duran ve zaman zaman içeri giren domuzlar sebebiyle vatandaşlar bir süre evlerine giremedi.
Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde ormanlık ve dağlık alanda aç kalan domuzlar, şehir merkezine kadar indi. Karınlarını doyurmak için apartman ve site çevrelerinde gezinen domuz sürüsü, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
O sıra dışarıda olan bazı vatandaşlar evlerine girmek isteyince site kapısında sürüyle karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. Süreden bir domuz site içerisine girerken, o anları kaydeden site sakini, "Ben nasıl eve gireceğim" diyerek serzenişte bulundu.