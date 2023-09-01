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https://sputniknews.com.tr/20230901/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075099933.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26.7140 liradan, euro 28.9580 liradan güne başladı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 26.7120 liradan alınan dolar, 26.7140 liradan satılıyor. 28.9560 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.9580 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 26.6470 lira, avronun satış fiyatı ise 28.9960 lira olmuştu.Spot piyasada güncel altın satış fiyatları;Çeyrek altın 2 bin 785 lira,Yarım altın 5 bin 571 lira,Cumhuriyet altını 11 bin 100 lira,Reşat altını 11 bin 132 lira,Gremse altın 27 bin 665 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075069897.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:21 01.09.2023
© AADolar/TL
Dolar/TL - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 26.7140 liradan, euro 28.9580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26.7120 liradan alınan dolar, 26.7140 liradan satılıyor. 28.9560 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.9580 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 26.6470 lira, avronun satış fiyatı ise 28.9960 lira olmuştu.
Spot piyasada güncel altın satış fiyatları;
Çeyrek altın 2 bin 785 lira,
Yarım altın 5 bin 571 lira,
Cumhuriyet altını 11 bin 100 lira,
Reşat altını 11 bin 132 lira,
Gremse altın 27 bin 665 liradan satılıyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
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