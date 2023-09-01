https://sputniknews.com.tr/20230901/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075099933.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 26.7140 liradan, euro 28.9580 liradan güne başladı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T09:21+0300

2023-09-01T09:21+0300

2023-09-01T09:21+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

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Serbest piyasada 26.7120 liradan alınan dolar, 26.7140 liradan satılıyor. 28.9560 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.9580 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 26.6470 lira, avronun satış fiyatı ise 28.9960 lira olmuştu.Spot piyasada güncel altın satış fiyatları;Çeyrek altın 2 bin 785 lira,Yarım altın 5 bin 571 lira,Cumhuriyet altını 11 bin 100 lira,Reşat altını 11 bin 132 lira,Gremse altın 27 bin 665 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230831/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075069897.html

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