https://sputniknews.com.tr/20230901/dogalgazda-eylul-tarifesinde-degisiklige-gidilmedi-1075095876.html

Doğalgazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Doğalgazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), eylül itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T00:53+0300

2023-09-01T00:53+0300

2023-09-01T00:53+0300

ekonomi

botaş

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

doğlagaz

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BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda eylülde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine eylülde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu.Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

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doğalgaza zam geldi mi? botaş'ın eylül tarifesi