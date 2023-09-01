https://sputniknews.com.tr/20230901/disisleri-bakanligi-deyr-ez-zor-kirsalinda-yasanan-gelismeleri-endiseyle-karsiliyoruz-1075116124.html

Dışişleri Bakanlığı: Deyr-Ez Zor kırsalında yaşanan çatışmaları kaygıyla takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Deyr-Ez Zor kırsalında yaşanan çatışmaları kaygıyla takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Deyr-Ez Zor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye’deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T19:20+0300

2023-09-01T19:20+0300

2023-09-01T19:53+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

suriye

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Dışişleri Bakanlığı, Deyr-Ez Zor kırsalında yaşanan gelişmeleri yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip ettiklerini belirtti.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Deyr-Ez Zor kırsalında bölücü terör örgütünün Suriye’deki şubeleriyle bazı Arap aşiret unsurları arasında bir süredir yaşanan çatışmaları yakından ve kaygıyla takip ediyoruz.Bu gelişme, terör örgütünün, Suriye’nin kadim halklarını, üzerlerinde şiddet ve baskı uygulamak ve temel insan haklarını ihlal etmek suretiyle tahakküm altına alma girişimlerinin yeni bir tezahürüdür.Bu amaç ve niyetini DEAŞ’la mücadelede aktör olduğu savıyla perdelemek isteyen terör örgütünün gerçek mahiyetini, daha fazla gecikmeden ve bölgenin Suriyeli Kürtler de dahil kadim unsurlarının daha fazla acı çekmesine yol açmadan, destekçilerinin de görmesini umuyoruz."

türkiye

suriye

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dışişleri bakanlığı, suriye