https://sputniknews.com.tr/20230901/danimarkadan-rusyaya-kopenhagdaki-elcilik-calisanlarinin-sayisini-azaltma-talebi-1075115714.html
Danimarka’dan Rusya’ya Kopenhag’daki elçilik çalışanlarının sayısını azaltma talebi
Danimarka’dan Rusya’ya Kopenhag’daki elçilik çalışanlarının sayısını azaltma talebi
Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği’nin çalışan sayısının, Danimarka’nın Moskova Büyükelçiliği’ndeki çalışan sayısına eşit duruma... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T18:41+0300
2023-09-01T18:41+0300
2023-09-01T18:41+0300
dünya
rusya
danimarka
dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/02/1056908154_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_0ab6bd56d318b138781b4d5c0c088dc4.jpg
Danimarka Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği’nde en fazla 5 diplomat ve 20 çalışanın bulunması gerektiği kaydedildi. Talebin 29 Eylül’e kadar yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.Açıklamada, iki ülkenin uzun süredir, Danimarka’nın Moskova Büyükelçiliği’nin faaliyetini sürdürebilmesi için Danimarkalı diplomatlara vize verilmesi konusunda pazarlık yaptığı belirtilirken, “Bu görüşmelerden hiçbir sonuç çıkmadı, çünkü Rus tarafı sürekli olarak görüşmelerin gündemine, Rus istihbarat görevlilerine vize verilmesi konusunu almaya çalıştı” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230823/bati-basini-rus-savas-ucaklarinin-radarlari-f-16lar-icin-tehdit-olusturuyor-1074872968.html
rusya
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/02/1056908154_123:0:1023:675_1920x0_80_0_0_648e2a51d5b4ef36f9e9ec5d0280abd7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, danimarka, dışişleri bakanlığı
rusya, danimarka, dışişleri bakanlığı
Danimarka’dan Rusya’ya Kopenhag’daki elçilik çalışanlarının sayısını azaltma talebi
Abone ol
Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği’nin çalışan sayısının, Danimarka’nın Moskova Büyükelçiliği’ndeki çalışan sayısına eşit duruma getirilmesi gerektiğini belirtti.
Danimarka Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği’nde en fazla 5 diplomat ve 20 çalışanın bulunması gerektiği kaydedildi. Talebin 29 Eylül’e kadar yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, iki ülkenin uzun süredir, Danimarka’nın Moskova Büyükelçiliği’nin faaliyetini sürdürebilmesi için Danimarkalı diplomatlara vize verilmesi konusunda pazarlık yaptığı belirtilirken, “Bu görüşmelerden hiçbir sonuç çıkmadı, çünkü Rus tarafı sürekli olarak görüşmelerin gündemine, Rus istihbarat görevlilerine vize verilmesi konusunu almaya çalıştı” ifadesine yer verildi.