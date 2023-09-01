https://sputniknews.com.tr/20230901/benzine-indirim-geldi-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075098781.html

Benzine indirim geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

Benzine indirim geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzinin litre fiyatında 99 kuruşluk indirim gerçekleşti. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T08:28+0300

2023-09-01T08:28+0300

2023-09-01T08:28+0300

ekonomi

motorin

benzin

akaryakıt

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Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 99 kuruşluk indirim geldi. Motorin fiyatında bugün bir değişikliğe gidilmedi.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.81 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230831/benzinde-indirim-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1075069386.html

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motorin, benzin, akaryakıt