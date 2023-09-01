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https://sputniknews.com.tr/20230901/benzine-indirim-geldi-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075098781.html
Benzine indirim geldi: Güncel akaryakıt fiyatları
Benzine indirim geldi: Güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzinin litre fiyatında 99 kuruşluk indirim gerçekleşti. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T08:28+0300
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ekonomi
motorin
benzin
akaryakıt
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Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 99 kuruşluk indirim geldi. Motorin fiyatında bugün bir değişikliğe gidilmedi.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.81 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/benzinde-indirim-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1075069386.html
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motorin, benzin, akaryakıt
motorin, benzin, akaryakıt

Benzine indirim geldi: Güncel akaryakıt fiyatları

08:28 01.09.2023
© Sputnik / Kerimcan Malazbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzinin litre fiyatında 99 kuruşluk indirim gerçekleşti.
Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.
Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 99 kuruşluk indirim geldi. Motorin fiyatında bugün bir değişikliğe gidilmedi.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.81 liradan satılıyor.
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
EKONOMİ
Benzinde indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
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