https://sputniknews.com.tr/20230901/benzine-indirim-geldi-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075098781.html
Benzine indirim geldi: Güncel akaryakıt fiyatları
Benzine indirim geldi: Güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzinin litre fiyatında 99 kuruşluk indirim gerçekleşti. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T08:28+0300
2023-09-01T08:28+0300
2023-09-01T08:28+0300
ekonomi
motorin
benzin
akaryakıt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1c/1074982633_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_e1085ef21cd10c9ed20fb270d81aeec5.png
Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 99 kuruşluk indirim geldi. Motorin fiyatında bugün bir değişikliğe gidilmedi.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.81 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/benzinde-indirim-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1075069386.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1c/1074982633_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_c0c09855c6938a30b540c251a470bba8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
motorin, benzin, akaryakıt
motorin, benzin, akaryakıt
Benzine indirim geldi: Güncel akaryakıt fiyatları
Abone ol
Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzinin litre fiyatında 99 kuruşluk indirim gerçekleşti.
Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.
Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 99 kuruşluk indirim geldi. Motorin fiyatında bugün bir değişikliğe gidilmedi.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.81 liradan satılıyor.