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Belediye Başkanından tasarruf uyarısı: '4 Eylül Barajı'nda fazla su yok, önümüzde 60 günlük su var
Belediye Başkanından tasarruf uyarısı: '4 Eylül Barajı'nda fazla su yok, önümüzde 60 günlük su var
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda 60-70 günlük su kaldığını belirterek, tasarruf çağrısında... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T15:12+0300
2023-09-01T15:12+0300
yaşam
sivas
su
kuraklık
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Bilgin, kentteki bir kafeteryada düzenlediği basın toplantısında, şehirde son dönemde yapılan çalışmaları ve devam eden projeleri değerlendirdi.Sivas'ın su sorunu yaşamaması adına iki projeyi eş zamanlı sürdürdüklerini belirten Bilgin, "Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su getirecek hattın çalışmaları inşallah bu yıl içerisinde bitmiş olacak." dedi.Sivas'ı su sıkıntısından kurtarmak için geçen yıl Seyfebeli'ne kadar gelen 38 kilometrelik sulama hattından acil olan 14 kilometrelik hattın yapıldığını anımsatan Bilgin, şunları kaydetti:4 Eylül Barajı'nda su seviyesinin düştüğüne dikkati çeken Bilgin, "4 Eylül Barajı'nda fazla su yok. Yani önümüzde 60-70 günlük bir su var. Şöyle bir algı var, 'çok yağmur yağdı, 4 Eylül Barajı dolmuştur.' Ama maalesef 4 Eylül Barajı o çok yağan yağmurlar neticesinde yüzde 12'lik doluluğa ulaştı. Bu, geçen yıl sıfırdı. Eylül ayından sonra tekrar Pusat Özen'den su vermeye başlayacağız." diye konuştu.Vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunan Bilgin, "Tasarrufa alışmamız lazım. Sadece su tasarrufu değil, her alanda israf önleyecek, tasarrufa götürecek bir eğitim sistemi, bir alışkanlık zinciriyle bunu oluşturmamız lazım." dedi.
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sivas, su, kuraklık
sivas, su, kuraklık

Belediye Başkanından tasarruf uyarısı: '4 Eylül Barajı'nda fazla su yok, önümüzde 60 günlük su var

15:12 01.09.2023
© Sputnik / AHMET FARUK SARIKOÇ - EMRE BABA-İstanbul - baraj - kuraklık
İstanbul - baraj - kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© Sputnik / AHMET FARUK SARIKOÇ - EMRE BABA-
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Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda 60-70 günlük su kaldığını belirterek, tasarruf çağrısında bulundu.
Bilgin, kentteki bir kafeteryada düzenlediği basın toplantısında, şehirde son dönemde yapılan çalışmaları ve devam eden projeleri değerlendirdi.
Sivas'ın su sorunu yaşamaması adına iki projeyi eş zamanlı sürdürdüklerini belirten Bilgin, "Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su getirecek hattın çalışmaları inşallah bu yıl içerisinde bitmiş olacak." dedi.
Sivas'ı su sıkıntısından kurtarmak için geçen yıl Seyfebeli'ne kadar gelen 38 kilometrelik sulama hattından acil olan 14 kilometrelik hattın yapıldığını anımsatan Bilgin, şunları kaydetti:
"Gelen hattan su alınarak şebekeye verildi ve kışı öyle geçirdik. Şu anda 4 Eylül Barajı'ndan ve Tavra Deresi’nden su veriyoruz. Bu hat 50 kilometre olarak Pusat Özen Barajı'nı direkt 4 Eylül Barajı'na bağlayacak. Zaten bu daha önce planlanmış bir proje. Pusat Özen Barajı yapılırken yıllık 10 milyon metreküp suyun Sivas'a içme suyu olarak verilmesi planlanmış ama esas önemli olan proje Beydilli Barajı. Barajın yapılması çok mümkün görünmüyor. Önümüzdeki süreçte farklı bir projeyle oraya gelen suyu bizim su hattımıza bağlayarak orta vadede bu sorunu çözeceğiz. Onunla ilgili şu anda proje devam ediyor."
4 Eylül Barajı'nda su seviyesinin düştüğüne dikkati çeken Bilgin, "4 Eylül Barajı'nda fazla su yok. Yani önümüzde 60-70 günlük bir su var. Şöyle bir algı var, 'çok yağmur yağdı, 4 Eylül Barajı dolmuştur.' Ama maalesef 4 Eylül Barajı o çok yağan yağmurlar neticesinde yüzde 12'lik doluluğa ulaştı. Bu, geçen yıl sıfırdı. Eylül ayından sonra tekrar Pusat Özen'den su vermeye başlayacağız." diye konuştu.
Vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunan Bilgin, "Tasarrufa alışmamız lazım. Sadece su tasarrufu değil, her alanda israf önleyecek, tasarrufa götürecek bir eğitim sistemi, bir alışkanlık zinciriyle bunu oluşturmamız lazım." dedi.
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