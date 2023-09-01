https://sputniknews.com.tr/20230901/belediye-baskanindan-tasarruf-uyarisi-4-eylul-barajinda-fazla-su-yok-onumuzde-60-gunluk-su-var-1075109551.html

Belediye Başkanından tasarruf uyarısı: '4 Eylül Barajı'nda fazla su yok, önümüzde 60 günlük su var

Belediye Başkanından tasarruf uyarısı: '4 Eylül Barajı'nda fazla su yok, önümüzde 60 günlük su var

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda 60-70 günlük su kaldığını belirterek, tasarruf çağrısında... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T15:12+0300

2023-09-01T15:12+0300

2023-09-01T15:12+0300

yaşam

sivas

su

kuraklık

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Bilgin, kentteki bir kafeteryada düzenlediği basın toplantısında, şehirde son dönemde yapılan çalışmaları ve devam eden projeleri değerlendirdi.Sivas'ın su sorunu yaşamaması adına iki projeyi eş zamanlı sürdürdüklerini belirten Bilgin, "Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su getirecek hattın çalışmaları inşallah bu yıl içerisinde bitmiş olacak." dedi.Sivas'ı su sıkıntısından kurtarmak için geçen yıl Seyfebeli'ne kadar gelen 38 kilometrelik sulama hattından acil olan 14 kilometrelik hattın yapıldığını anımsatan Bilgin, şunları kaydetti:4 Eylül Barajı'nda su seviyesinin düştüğüne dikkati çeken Bilgin, "4 Eylül Barajı'nda fazla su yok. Yani önümüzde 60-70 günlük bir su var. Şöyle bir algı var, 'çok yağmur yağdı, 4 Eylül Barajı dolmuştur.' Ama maalesef 4 Eylül Barajı o çok yağan yağmurlar neticesinde yüzde 12'lik doluluğa ulaştı. Bu, geçen yıl sıfırdı. Eylül ayından sonra tekrar Pusat Özen'den su vermeye başlayacağız." diye konuştu.Vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunan Bilgin, "Tasarrufa alışmamız lazım. Sadece su tasarrufu değil, her alanda israf önleyecek, tasarrufa götürecek bir eğitim sistemi, bir alışkanlık zinciriyle bunu oluşturmamız lazım." dedi.

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sivas, su, kuraklık