https://sputniknews.com.tr/20230901/abdulkadir-selvi-kulis-bilgisini-paylasti-kilicdaroglu-adaylik-karari-veren-yavasla-gorusecek-1075097783.html
Abdulkadir Selvi kulis bilgisini paylaştı: Kılıçdaroğlu adaylık kararı veren Yavaş'la görüşecek
Abdulkadir Selvi kulis bilgisini paylaştı: Kılıçdaroğlu adaylık kararı veren Yavaş'la görüşecek
Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart 2024'de gerçekleştirilecek yerel seçimde bir kez daha aday olduğunu açıklayan Mansur Yavaş ile bir araya... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T07:35+0300
2023-09-01T07:35+0300
2023-09-01T07:35+0300
politika
mansur yavaş
kemal kılıçdaroğlu
yerel seçim
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçen günlerde, yerel seçimlerde tekrar aday olduğunu açıkladı. Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kulis bilgisini paylaştı. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:"Ekrem İmamoğlu, “Adaylık için yola çıktım” diye belirsiz bir açıklama yaparken Mansur Yavaş net konuştu, “Adayım” dedi.Yavaş böylece adaylığının önündeki belirsizliği kaldırmış oldu. Bunun etkisini hemen gördük. CHP’nin Ankara’daki iki belediye başkanı Alper Taşdelen ve Fethi Yaşar destek açıklaması yaptı.Edindiğim bilgiye göre Mansur Yavaş’ın açıklaması en çok Kemal Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmış. Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde Yavaş’la bir araya gelmesi bekleniyor."
https://sputniknews.com.tr/20230830/mansur-yavastan-adaylik-aciklamasi-1075061752.html
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mansur yavaş, kemal kılıçdaroğlu, yerel seçim
mansur yavaş, kemal kılıçdaroğlu, yerel seçim
Abdulkadir Selvi kulis bilgisini paylaştı: Kılıçdaroğlu adaylık kararı veren Yavaş'la görüşecek
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Abdulkadir Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart 2024'de gerçekleştirilecek yerel seçimde bir kez daha aday olduğunu açıklayan Mansur Yavaş ile bir araya geleceğini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçen günlerde, yerel seçimlerde tekrar aday olduğunu açıkladı. Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kulis bilgisini paylaştı.
Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Ekrem İmamoğlu, “Adaylık için yola çıktım” diye belirsiz bir açıklama yaparken Mansur Yavaş net konuştu, “Adayım” dedi.
Yavaş böylece adaylığının önündeki belirsizliği kaldırmış oldu. Bunun etkisini hemen gördük. CHP’nin Ankara’daki iki belediye başkanı Alper Taşdelen ve Fethi Yaşar destek açıklaması yaptı.
Edindiğim bilgiye göre Mansur Yavaş’ın açıklaması en çok Kemal Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmış. Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde Yavaş’la bir araya gelmesi bekleniyor."