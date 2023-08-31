https://sputniknews.com.tr/20230831/uefa-avrupa-konferans-ligi-dinamo-kievi-1-0-yenen-besiktas-adini-gruplara-yazdirdi-1075093754.html
Beşiktaş bir sezonun ardından yeniden Avrupa'da
Beşiktaş bir sezonun ardından yeniden Avrupa'da
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 1-0 yenen Beşiktaş, adını gruplara... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T23:01+0300
2023-08-31T23:01+0300
2023-08-31T23:39+0300
beşiktaş
spor
dinamo kiev
uefa avrupa konferans ligi
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bir sezonun aranın ardından yeniden Avrupa kupalarında gruplara kaldı.2021-2022 sezonunda Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip aynı sezonda ligi 6. sırada tamamladığı için bir sonraki sezon Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanamadı.Geçen sezon Avrupa'ya gidemeyen siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turlarını kayıpsız atlatarak gruplara kalmayı başardı.Avrupa'da fire vermediBeşiktaş bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçı da kazandı.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaştığı tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonda gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla geçerken, 3. ön eleme turunda da Azerbaycan takımı Neftçi'yi 3-1 ve 2-1 yendi.Siyah-beyazlı takım son olarak Dinamo Kiev'i saf dışı bıraktı ve bu sezonki Avrupa macerasında oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
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beşiktaş, dinamo kiev, uefa avrupa konferans ligi
beşiktaş, dinamo kiev, uefa avrupa konferans ligi
Beşiktaş bir sezonun ardından yeniden Avrupa'da
23:01 31.08.2023 (güncellendi: 23:39 31.08.2023) Abone ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 1-0 yenen Beşiktaş, adını gruplara yazdırdı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bir sezonun aranın ardından yeniden Avrupa kupalarında gruplara kaldı.
2021-2022 sezonunda Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip aynı sezonda ligi 6. sırada tamamladığı için bir sonraki sezon Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanamadı.
Geçen sezon Avrupa'ya gidemeyen siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turlarını kayıpsız atlatarak gruplara kalmayı başardı.
Avrupa'da fire vermedi
Beşiktaş bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçı da kazandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaştığı tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonda gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla geçerken, 3. ön eleme turunda da Azerbaycan takımı Neftçi'yi 3-1 ve 2-1 yendi.
Siyah-beyazlı takım son olarak Dinamo Kiev'i saf dışı bıraktı ve bu sezonki Avrupa macerasında oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı.