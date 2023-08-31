https://sputniknews.com.tr/20230831/uefa-avrupa-konferans-ligi-dinamo-kievi-1-0-yenen-besiktas-adini-gruplara-yazdirdi-1075093754.html

Beşiktaş bir sezonun ardından yeniden Avrupa'da

Beşiktaş bir sezonun ardından yeniden Avrupa'da

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 1-0 yenen Beşiktaş, adını gruplara... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T23:01+0300

2023-08-31T23:01+0300

2023-08-31T23:39+0300

beşiktaş

spor

dinamo kiev

uefa avrupa konferans ligi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075094150_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0c18abcf8acc3457d80b3ddfbd4d2c45.jpg

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bir sezonun aranın ardından yeniden Avrupa kupalarında gruplara kaldı.2021-2022 sezonunda Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip aynı sezonda ligi 6. sırada tamamladığı için bir sonraki sezon Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanamadı.Geçen sezon Avrupa'ya gidemeyen siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turlarını kayıpsız atlatarak gruplara kalmayı başardı.Avrupa'da fire vermediBeşiktaş bu sezon Avrupa'da oynadığı 6 maçı da kazandı.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaştığı tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonda gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, 2. ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla geçerken, 3. ön eleme turunda da Azerbaycan takımı Neftçi'yi 3-1 ve 2-1 yendi.Siyah-beyazlı takım son olarak Dinamo Kiev'i saf dışı bıraktı ve bu sezonki Avrupa macerasında oynadığı 6 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, dinamo kiev, uefa avrupa konferans ligi