https://sputniknews.com.tr/20230831/tasmasi-asansore-sikisan-kopegini-bogulmaktan-son-anda-kurtardi-1075066145.html

Tasması asansöre sıkışan köpeğini boğulmaktan son anda kurtardı

Tasması asansöre sıkışan köpeğini boğulmaktan son anda kurtardı

Brezilya’da köpeğiyle asansöre binen 11 yaşındaki bir çocuk, tasması asansörün dışında kalan köpeğini boğulmaktan son anda kurtardı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

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Brezilya’nın Goias eyaletinin başkenti Goiania şehrinde 11 yaşındaki Thiago Magalhaes adlı çocuk köpeğiyle asansöre bindi. Ardından köpeğinin tasmasının asansörün dışında sıkıştığını ve köpeğin boğulmak üzere olduğunu fark eden Thiago ani bir hareketle, yukarı çekilen tasmayı yakalayarak köpeğini kurtarmaya çalıştı. Çocuğun çabası asansörün köpeği sıkıştırmasına engel olurken köpek ise çırpınarak kafasını tasmasından çıkarmayı başardı.Asansörün güvenlik kamerasına kaydedildiOlayın yaşandığı anlar ise asansörün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocuk ve köpeğin asansöre binmesinin ardından hareket eden asansörün, tasması dışarıda kalan köpeği yukarı çektiği ve Thiago’nun köpeğini kurtarmaya çalıştığı anlar görülüyor.Korku ve çaresizlik hissettiThiago adlı çocuk basına verdiği röportajda, olay anında korku ve çaresizlik hissettiğini söylerken köpeğini kurtarmak için hiç düşünmeden harekete geçtiğini ifade etti. Thiago’nun ailesi ise çocuklarının ve köpeğin herhangi bir sağlık problemi yaşamadan olayı atlattıklarını bildirdi.

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tasma, tasmanya, asya, asya & pasifik, köpek