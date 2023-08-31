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https://sputniknews.com.tr/20230831/tahil-anlasmasinin-alternatifi-olarak-gorulen-proje-neredeyse-hazir-1075072200.html
'Tahıl anlaşmasının alternatifi olarak görülen proje neredeyse hazır'
'Tahıl anlaşmasının alternatifi olarak görülen proje neredeyse hazır'
Rus tahılının Türkiye'de işlenerek Afrika'ya gönderilmesini öngören ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın tahıl anlaşmasının alternatifi olarak görüldüğünü... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T10:37+0300
2023-08-31T10:37+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
türkiye
karadeniz
rusya dışişleri bakanlığı
hakan fidan
alternatif
tahıl
tahıl ihracatı
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Tahıl anlaşmasıyla ilgili müzakerelerde yer alan bir kaynak, Sputnik'e verdiği demeçte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün istişare edeceği açıklanan projeye dair bilgi paylaştı.Kaynak, "Bu girişim, bir süredir görüşülüyor. Ankara, bu fikri desteklediğini ve yardıma hazır olduğunu resmi düzeyde beyan etti. Projenin parametreleri neredeyse hazır, kalan bazı detaylar en üst düzeyde ele alınacak" dedi.Yakında projenin uygulamaya koyularak tahıl sevkiyatına başlanmasının tamamen gerçekçi olduğunun da altını çizen kaynak, projenin finansmanıyla ilgili bilgi vermekten kaçındı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün bir açıklama yaparak "Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türk işletmelerinde işlenmek ve en çok ihtiyaç duyan ülkelere sevk edilmek üzere Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton Rus tahılının indirimli fiyatla tedarikini organize etme girişiminin uygulanmasına yönelik parametreler üzerinde çalışmayı planlıyor" demişti.Bakanlık, Moskova'nın ‘bu projeyi 'Karadeniz anlaşmasına' en uygun iş alternatifi olarak gördüğünü' vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230830/lavrov-ve-fidan-katarin-mali-destegiyle-turkiyeye-1-milyon-ton-rus-tahili-sevkiyatini-konusacak-1075056872.html
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sergey lavrov, rusya, türkiye, karadeniz, rusya dışişleri bakanlığı, hakan fidan, alternatif, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, ikili ilişkiler, ikili görüşme
sergey lavrov, rusya, türkiye, karadeniz, rusya dışişleri bakanlığı, hakan fidan, alternatif, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, ikili ilişkiler, ikili görüşme

'Tahıl anlaşmasının alternatifi olarak görülen proje neredeyse hazır'

10:37 31.08.2023
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOVTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
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Rus tahılının Türkiye'de işlenerek Afrika'ya gönderilmesini öngören ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın tahıl anlaşmasının alternatifi olarak görüldüğünü belirttiği projenin neredeyse hazır olduğu, sevkiyatların yakında başlayabileceği ifade edildi.
Tahıl anlaşmasıyla ilgili müzakerelerde yer alan bir kaynak, Sputnik'e verdiği demeçte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün istişare edeceği açıklanan projeye dair bilgi paylaştı.

Kaynak, "Bu girişim, bir süredir görüşülüyor. Ankara, bu fikri desteklediğini ve yardıma hazır olduğunu resmi düzeyde beyan etti. Projenin parametreleri neredeyse hazır, kalan bazı detaylar en üst düzeyde ele alınacak" dedi.

Yakında projenin uygulamaya koyularak tahıl sevkiyatına başlanmasının tamamen gerçekçi olduğunun da altını çizen kaynak, projenin finansmanıyla ilgili bilgi vermekten kaçındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün bir açıklama yaparak "Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türk işletmelerinde işlenmek ve en çok ihtiyaç duyan ülkelere sevk edilmek üzere Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton Rus tahılının indirimli fiyatla tedarikini organize etme girişiminin uygulanmasına yönelik parametreler üzerinde çalışmayı planlıyor" demişti.

Bakanlık, Moskova'nın ‘bu projeyi 'Karadeniz anlaşmasına' en uygun iş alternatifi olarak gördüğünü' vurgulamıştı.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
DÜNYA
Lavrov ve Fidan, Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton Rus tahılı sevkiyatını konuşacak
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