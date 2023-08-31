'Tahıl anlaşmasının alternatifi olarak görülen proje neredeyse hazır'
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOVTahıl
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
Rus tahılının Türkiye'de işlenerek Afrika'ya gönderilmesini öngören ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın tahıl anlaşmasının alternatifi olarak görüldüğünü belirttiği projenin neredeyse hazır olduğu, sevkiyatların yakında başlayabileceği ifade edildi.
Tahıl anlaşmasıyla ilgili müzakerelerde yer alan bir kaynak, Sputnik'e verdiği demeçte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün istişare edeceği açıklanan projeye dair bilgi paylaştı.
Kaynak, "Bu girişim, bir süredir görüşülüyor. Ankara, bu fikri desteklediğini ve yardıma hazır olduğunu resmi düzeyde beyan etti. Projenin parametreleri neredeyse hazır, kalan bazı detaylar en üst düzeyde ele alınacak" dedi.
Yakında projenin uygulamaya koyularak tahıl sevkiyatına başlanmasının tamamen gerçekçi olduğunun da altını çizen kaynak, projenin finansmanıyla ilgili bilgi vermekten kaçındı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün bir açıklama yaparak "Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türk işletmelerinde işlenmek ve en çok ihtiyaç duyan ülkelere sevk edilmek üzere Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton Rus tahılının indirimli fiyatla tedarikini organize etme girişiminin uygulanmasına yönelik parametreler üzerinde çalışmayı planlıyor" demişti.
Bakanlık, Moskova'nın ‘bu projeyi 'Karadeniz anlaşmasına' en uygun iş alternatifi olarak gördüğünü' vurgulamıştı.
Kaynak, "Bu girişim, bir süredir görüşülüyor. Ankara, bu fikri desteklediğini ve yardıma hazır olduğunu resmi düzeyde beyan etti. Projenin parametreleri neredeyse hazır, kalan bazı detaylar en üst düzeyde ele alınacak" dedi.
Yakında projenin uygulamaya koyularak tahıl sevkiyatına başlanmasının tamamen gerçekçi olduğunun da altını çizen kaynak, projenin finansmanıyla ilgili bilgi vermekten kaçındı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün bir açıklama yaparak "Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türk işletmelerinde işlenmek ve en çok ihtiyaç duyan ülkelere sevk edilmek üzere Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton Rus tahılının indirimli fiyatla tedarikini organize etme girişiminin uygulanmasına yönelik parametreler üzerinde çalışmayı planlıyor" demişti.
Bakanlık, Moskova'nın ‘bu projeyi 'Karadeniz anlaşmasına' en uygun iş alternatifi olarak gördüğünü' vurgulamıştı.