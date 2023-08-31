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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-sistemleri-bryansk-bolgesinde-bir-ukrayna-ihasi-dusurdu-1075091888.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Bryansk bölgesinde bir Ukrayna İHA'sı düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Bryansk bölgesinde bir Ukrayna İHA'sı düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Bryansk bölgesinde bir Ukrayna İHA'sı düşürdü

21:09 31.08.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
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