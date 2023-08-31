https://sputniknews.com.tr/20230831/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-sistemleri-bryansk-bolgesinde-bir-ukrayna-ihasi-dusurdu-1075091888.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Bryansk bölgesinde bir Ukrayna İHA'sı düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Bryansk bölgesinde bir Ukrayna İHA'sı düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T21:09+0300
2023-08-31T21:09+0300
2023-08-31T21:09+0300
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rusya savunma bakanlığı, rusya
rusya savunma bakanlığı, rusya
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Bryansk bölgesinde bir Ukrayna İHA'sı düşürdü
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Rusya Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.