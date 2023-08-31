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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-sistemleri-bryansk-bolgesinde-bir-iha-daha-onledi-1075079521.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Bryansk bölgesinde bir İHA daha önledi
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Bryansk bölgesinde bir İHA daha önledi
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün öğle saatlerinde Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinde bir insansız hava aracını (İHA) daha önlediğini duyurdu. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T14:26+0300
2023-08-31T14:26+0300
rusya savunma bakanlığı
savunma
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
insansız hava aracı (iha)
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir uçak tipi İHA’nı daha önlediği belirtildi.Açıklamada, “31 Ağustos tarihinde Moskova saati ile yaklaşık 12.00’de (TSİ ile aynı) Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenlemeye yönelik bir başka girişimi engellendi. Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı, Bryansk bölgesinin hava sahasında hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce de Bryansk bölgesinde bu sabah saat 10.00 sularında bir İHA’nın imha edildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230831/bati-basini-ukrayna-abdnin-vaat-ettigi-14-vampire-sisteminden-4unu-teslim-aldi-1075079122.html
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rusya savunma bakanlığı, savunma, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), imha

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Bryansk bölgesinde bir İHA daha önledi

14:26 31.08.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugün öğle saatlerinde Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinde bir insansız hava aracını (İHA) daha önlediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir uçak tipi İHA’nı daha önlediği belirtildi.
Açıklamada, “31 Ağustos tarihinde Moskova saati ile yaklaşık 12.00’de (TSİ ile aynı) Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenlemeye yönelik bir başka girişimi engellendi. Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı, Bryansk bölgesinin hava sahasında hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce de Bryansk bölgesinde bu sabah saat 10.00 sularında bir İHA’nın imha edildiğini duyurmuştu.
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