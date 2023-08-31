https://sputniknews.com.tr/20230831/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-sistemleri-bryansk-bolgesinde-bir-iha-daha-onledi-1075079521.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Bryansk bölgesinde bir İHA daha önledi
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Bryansk bölgesinde bir İHA daha önledi
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün öğle saatlerinde Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinde bir insansız hava aracını (İHA) daha önlediğini duyurdu. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T14:26+0300
2023-08-31T14:26+0300
2023-08-31T14:26+0300
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ukrayna krizi
insansız hava aracı (iha)
imha
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir uçak tipi İHA’nı daha önlediği belirtildi.Açıklamada, “31 Ağustos tarihinde Moskova saati ile yaklaşık 12.00’de (TSİ ile aynı) Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenlemeye yönelik bir başka girişimi engellendi. Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı, Bryansk bölgesinin hava sahasında hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadelerine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce de Bryansk bölgesinde bu sabah saat 10.00 sularında bir İHA’nın imha edildiğini duyurmuştu.
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rusya savunma bakanlığı, savunma, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), imha
rusya savunma bakanlığı, savunma, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), imha
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Bryansk bölgesinde bir İHA daha önledi
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugün öğle saatlerinde Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinde bir insansız hava aracını (İHA) daha önlediğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir uçak tipi İHA’nı daha önlediği belirtildi.
Açıklamada, “31 Ağustos tarihinde Moskova saati ile yaklaşık 12.00’de (TSİ ile aynı) Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile terör saldırısı düzenlemeye yönelik bir başka girişimi engellendi. Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracı, Bryansk bölgesinin hava sahasında hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadelerine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce de Bryansk bölgesinde bu sabah saat 10.00 sularında bir İHA’nın imha edildiğini duyurmuştu.