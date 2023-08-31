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Rusya, Mali'ye yaptırımları uzatmayı öngören karar tasarısını veto etti
Rusya, Mali'ye yaptırımları uzatmayı öngören karar tasarısını veto etti
Rusya, Birleşmiş Milletlerde (BM) Mali'ye yönelik yaptırım rejiminin süresini 1 yıl daha uzatmayı öngören karar tasarısını veto etti. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
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BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Mali'ye yönelik yaptırım rejimi ve Uzmanlar Panelinin yetkisinin uzatılmasına ilişkin bir karar tasarısı oylandı.Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sunulan tasarıda Mali'ye yönelik varlık dondurma ve seyahat kısıtlamasından oluşan yaptırımların 31 Ağustos 2024'e, Uzmanlar Panelinin yetkisinin ise 30 Eylül 2023'e kadar uzatılması öngörülüyordu.BMGK'nin daimi üyelerinden Rusya, tasarıyı veto etti.Öte yandan, Rusya, Mali'ye karşı yaptırımların son kez bir yıl daha uzatılmasını ve kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasını denetleyen uzman grubunun dağıtılmasını öneren bir tasarı sundu.Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, 16 Haziran'da düzenlenen BMGK oturumunda, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun "gecikme olmadan" ülkeden çekilmesini istemişti.BMGK, 2017 yılında Mali'ye yaptırım rejimi uygulamaya başlamıştı.
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rusya, bae, vasiliy nebenzya, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi
rusya, bae, vasiliy nebenzya, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi

Rusya, Mali'ye yaptırımları uzatmayı öngören karar tasarısını veto etti

01:26 31.08.2023 (güncellendi: 01:33 31.08.2023)
© AABirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AA
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Rusya, Birleşmiş Milletlerde (BM) Mali'ye yönelik yaptırım rejiminin süresini 1 yıl daha uzatmayı öngören karar tasarısını veto etti.
BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Mali'ye yönelik yaptırım rejimi ve Uzmanlar Panelinin yetkisinin uzatılmasına ilişkin bir karar tasarısı oylandı.
Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sunulan tasarıda Mali'ye yönelik varlık dondurma ve seyahat kısıtlamasından oluşan yaptırımların 31 Ağustos 2024'e, Uzmanlar Panelinin yetkisinin ise 30 Eylül 2023'e kadar uzatılması öngörülüyordu.
BMGK'nin daimi üyelerinden Rusya, tasarıyı veto etti.
Öte yandan, Rusya, Mali'ye karşı yaptırımların son kez bir yıl daha uzatılmasını ve kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasını denetleyen uzman grubunun dağıtılmasını öneren bir tasarı sundu.
Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, 16 Haziran'da düzenlenen BMGK oturumunda, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun "gecikme olmadan" ülkeden çekilmesini istemişti.
BMGK, 2017 yılında Mali'ye yaptırım rejimi uygulamaya başlamıştı.
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