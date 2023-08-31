https://sputniknews.com.tr/20230831/rusya-maliye-yaptirimlari-uzatmayi-ongoren-karar-tasarisini-veto-etti-1075065829.html

Rusya, Mali'ye yaptırımları uzatmayı öngören karar tasarısını veto etti

Rusya, Mali'ye yaptırımları uzatmayı öngören karar tasarısını veto etti

Rusya, Birleşmiş Milletlerde (BM) Mali'ye yönelik yaptırım rejiminin süresini 1 yıl daha uzatmayı öngören karar tasarısını veto etti. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T01:26+0300

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BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Mali'ye yönelik yaptırım rejimi ve Uzmanlar Panelinin yetkisinin uzatılmasına ilişkin bir karar tasarısı oylandı.Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sunulan tasarıda Mali'ye yönelik varlık dondurma ve seyahat kısıtlamasından oluşan yaptırımların 31 Ağustos 2024'e, Uzmanlar Panelinin yetkisinin ise 30 Eylül 2023'e kadar uzatılması öngörülüyordu.BMGK'nin daimi üyelerinden Rusya, tasarıyı veto etti.Öte yandan, Rusya, Mali'ye karşı yaptırımların son kez bir yıl daha uzatılmasını ve kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasını denetleyen uzman grubunun dağıtılmasını öneren bir tasarı sundu.Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, 16 Haziran'da düzenlenen BMGK oturumunda, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun "gecikme olmadan" ülkeden çekilmesini istemişti.BMGK, 2017 yılında Mali'ye yaptırım rejimi uygulamaya başlamıştı.

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