https://sputniknews.com.tr/20230831/rus-askerlerin-makineli-tufek-robotunu-kullanmayi-ogrendikleri-goruntuleri-paylasildi-1075079892.html
Rus askerlerin, makineli tüfek robotunu kullanmayı öğrendikleri görüntüler paylaşıldı
Rus askerlerin, makineli tüfek robotunu kullanmayı öğrendikleri görüntüler paylaşıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye bölgesinde askerlerin, makineli tüfek robotunu kullanma eğitimi aldıkları görüntüleri paylaştı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T14:36+0300
2023-08-31T14:36+0300
2023-08-31T14:37+0300
multimedya
makineli tüfek
robot
zaporojye
video
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus gönüllü askerlerin Zaporojye bölgesindeki eğitim sahalarında, muharebede robotik ağır makineli tüfek sistemi de dahil olmak üzere silah kullanma eğitimi aldıkları belirtildi.Açıklamada, “Eğitim sırasında, saldırı birimlerinin eylemlerine destek sağlamak için büyük kalibreli robotik makineli tüfek sisteminin kullanımıyla muharebe yürütülmesi eğitimi de veriliyor” denildi.Askerlerin, RPG-7 el tipi tanksavar bombaatarlar, büyük kalibreli makineli tüfekler ve otomatik tüfeklerle düşman teçhizatını ve insan gücünü simüle eden hedeflere ateş etmenin yanı sıra, sürekli değişen ortamlarda bir savaş türünden diğerine geçiş yaptıkları çeşitli taktiksel eylem eğitimi aldıkları kaydedildi.Bakanlığın yayınladığı videoda, eğitim gören askeri personelin çiftler halinde nasıl ateş ettiği, makineli tüfeği olan bir robotun önlerinden çıkıp nişan aldığı ve ateş etmeye başladığı görülüyor. Her birkaç atıştan sonra askerler dönüşümlü olarak robotla birlikte ileri ya da yana doğru hareket ediyor.
zaporojye
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Rus askerlerin makineli tüfek robotunu kullanmayı öğrendikleri görüntüleri paylaşıldı
Rus askerlerin makineli tüfek robotunu kullanmayı öğrendikleri görüntüleri paylaşıldı
2023-08-31T14:36+0300
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PT0M29S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
makineli tüfek, robot, zaporojye, video, видео, rusya savunma bakanlığı
makineli tüfek, robot, zaporojye, video, видео, rusya savunma bakanlığı
Rus askerlerin, makineli tüfek robotunu kullanmayı öğrendikleri görüntüler paylaşıldı
14:36 31.08.2023 (güncellendi: 14:37 31.08.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye bölgesinde askerlerin, makineli tüfek robotunu kullanma eğitimi aldıkları görüntüleri paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus gönüllü askerlerin Zaporojye bölgesindeki eğitim sahalarında, muharebede robotik ağır makineli tüfek sistemi de dahil olmak üzere silah kullanma eğitimi aldıkları belirtildi.
Açıklamada, “Eğitim sırasında, saldırı birimlerinin eylemlerine destek sağlamak için büyük kalibreli robotik makineli tüfek sisteminin kullanımıyla muharebe yürütülmesi eğitimi de veriliyor” denildi.
Askerlerin, RPG-7 el tipi tanksavar bombaatarlar, büyük kalibreli makineli tüfekler ve otomatik tüfeklerle düşman teçhizatını ve insan gücünü simüle eden hedeflere ateş etmenin yanı sıra, sürekli değişen ortamlarda bir savaş türünden diğerine geçiş yaptıkları çeşitli taktiksel eylem eğitimi aldıkları kaydedildi.
Bakanlığın yayınladığı videoda, eğitim gören askeri personelin çiftler halinde nasıl ateş ettiği, makineli tüfeği olan bir robotun önlerinden çıkıp nişan aldığı ve ateş etmeye başladığı görülüyor. Her birkaç atıştan sonra askerler dönüşümlü olarak robotla birlikte ileri ya da yana doğru hareket ediyor.