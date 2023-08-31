https://sputniknews.com.tr/20230831/robin-williamsa-konulan-yanlis-teshis-otopsisinde-ortaya-cikti-1075073454.html
Robin Williams'a konulan yanlış teşhis otopsisinde ortaya çıktı
Robin Williams'a konulan yanlış teşhis otopsisinde ortaya çıktı
11 Ağustos 2014 tarihinde Kaliforniya'daki evinde ölü bulunan ve Parkinson teşhisi konduğu için intihar ettiği düşünülen Robin Williams'a yanlış teşhis... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T11:27+0300
2023-08-31T11:27+0300
2023-08-31T11:27+0300
yaşam
robin williams
intihar
parkinson hastalığı
hollywood
lewy cisimcikli demans (lbd)
demans
otopsi
yanlış bilgi
teşhis
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Hollywood'un bir numaralı komedyeni olarak anılan ve 2014'te hayatını kaybeden Robin Williams'a ait gerçekler, ölümünden 9 yıl sonra ortaya çıktı. Williams'ın oğlu, ünlü aktöre konan Parkinson hastalığının yanlış teşhisinin ancak babası öldükten sonra otopsi esnasında anlaşıldığını kaydetti.Aktöre ölümünden iki yıl önce titreme, sertlik, denge ve koordinasyon güçlüğü gibi istenmeyen veya kontrol edilemeyen hareketlere neden olan bir beyin hastalığı olan Parkinson teşhisi konmuştu. Dünya çapında tanınan aktör 2014 yılında 63 yaşındayken trajik bir şekilde intihar ederek hayatını kaybetti.Daha sonra yapılan bir otopsi, Parkinson tipi semptomlarına giderek daha fazla benzeyen teşhis edilmemiş Lewy cisimcikli demans (LBD) hastalığından muzdarip olduğunu ortaya çıkardı.Lewy cisimcikli demans nedir?Lewy cisimcikli demans, Alzheimer hastalığından sonra ikinci en sık görülen dejeneratif demans tipidir. Lewy cisimcikleri adı verilen protein birikintileri beyindeki sinir hücrelerinde gelişir. Protein birikintileri düşünme, hafıza ve hareketle ilgili beyin bölgelerini etkiler. Agresif olan bu nörolojik hastalığı yavaşlatmak veya tamamen bitirmek için şu anda bilinen bir tedavi ise bulunmuyor. Ünlü aktörün eşi Susan Schneider, Robin Williams'ın ölümünün ardından bilimsel bir dergi olan Neurology için 'Kocamın beyninin içindeki terörist' başlıklı bir makale yazmıştı. Bu yazıda, hastalığın 'nöronlara ve nörotransmitterlere çok fazla zarar vermesinden dolayı aslında beyninde kimyasal bir savaş gerçekleştiğini söylemenin mümkün' olduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230830/eski-nasa-calisani-astrobiyolog-marsta-50-yil-once-yasam-bulup-onu-yanlislikla-oldurmus-olabiliriz-1075054843.html
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robin williams, intihar, parkinson hastalığı, hollywood, lewy cisimcikli demans (lbd), demans, otopsi, yanlış bilgi, teşhis, hasta, nörolojik bozukluk, komedyen, oyuncu
robin williams, intihar, parkinson hastalığı, hollywood, lewy cisimcikli demans (lbd), demans, otopsi, yanlış bilgi, teşhis, hasta, nörolojik bozukluk, komedyen, oyuncu
Robin Williams'a konulan yanlış teşhis otopsisinde ortaya çıktı
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11 Ağustos 2014 tarihinde Kaliforniya'daki evinde ölü bulunan ve Parkinson teşhisi konduğu için intihar ettiği düşünülen Robin Williams'a yanlış teşhis konulduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun oğlu otopsi ayrıntılarını vererek, babasının hastalığının Lewy cisimcikli demans (LBD) olduğunu duyurdu.
Hollywood'un bir numaralı komedyeni olarak anılan ve 2014'te hayatını kaybeden Robin Williams'a ait gerçekler, ölümünden 9 yıl sonra ortaya çıktı. Williams'ın oğlu, ünlü aktöre konan Parkinson hastalığının yanlış teşhisinin ancak babası öldükten sonra otopsi esnasında anlaşıldığını kaydetti.
Aktöre ölümünden iki yıl önce titreme, sertlik, denge ve koordinasyon güçlüğü gibi istenmeyen veya kontrol edilemeyen hareketlere neden olan bir beyin hastalığı olan Parkinson teşhisi konmuştu. Dünya çapında tanınan aktör 2014 yılında 63 yaşındayken trajik bir şekilde intihar ederek hayatını kaybetti.
Daha sonra yapılan bir otopsi, Parkinson tipi semptomlarına giderek daha fazla benzeyen teşhis edilmemiş Lewy cisimcikli demans (LBD) hastalığından muzdarip olduğunu ortaya çıkardı.
Lewy cisimcikli demans nedir?
Lewy cisimcikli demans, Alzheimer hastalığından sonra ikinci en sık görülen dejeneratif demans tipidir. Lewy cisimcikleri adı verilen protein birikintileri beyindeki sinir hücrelerinde gelişir. Protein birikintileri düşünme, hafıza ve hareketle ilgili beyin bölgelerini etkiler. Agresif olan bu nörolojik hastalığı yavaşlatmak veya tamamen bitirmek için şu anda bilinen bir tedavi ise bulunmuyor.
Ünlü aktörün eşi Susan Schneider, Robin Williams'ın ölümünün ardından bilimsel bir dergi olan Neurology için 'Kocamın beyninin içindeki terörist' başlıklı bir makale yazmıştı. Bu yazıda, hastalığın 'nöronlara ve nörotransmitterlere çok fazla zarar vermesinden dolayı aslında beyninde kimyasal bir savaş gerçekleştiğini söylemenin mümkün' olduğunu belirtmişti.