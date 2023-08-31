https://sputniknews.com.tr/20230831/polonyanin-wagnerin-belarustan-cekilmesi-talebine-lukasenkodan-yanit-1075092346.html
Polonya'nın Wagner'in Belarus'tan çekilmesi talebine Lukaşenko’dan yanıt
Polonya'nın Wagner'in Belarus'tan çekilmesi talebine Lukaşenko’dan yanıt
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Polonya ve Baltık ülkelerinin Wagner'in Belarus'tan çekilmesi yönündeki çağrılarını ‘aptalca’ olarak nitelendirdi. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T21:46+0300
2023-08-31T21:46+0300
2023-08-31T21:46+0300
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avrupa
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Sputnik Belarus’unu aktardığı üzere, Devlet Başkanı Lukaşenko, Polonya ve Baltık ülkeleri makamlarının, Minsk'ten Wagner Grubu’nun savaşçılarının çekilmesini talep etmeden önce kendi topraklarındaki yabancı askerleri uzaklaştırmaları gerektiğini söyledi.Belarus lideri, “Ne Polonya'da, ne Litvanya'da, ne de diğer Baltık ülkelerinde tek bir yabancı asker dahi bulunmamalı. O zaman burada başka ülkelerden askerlerin bulunuyor olmasına dair bir takım iddialarda bulunabilirler. Ama şimdilik bunlar mantıksız ve aptalca taleplerdir” diye konuştu.Lukaşenko, “Baltık devletleri aynı zamanda askeri bütçelerini kendileri artırıyor ve büyük askeri birlikleri bizim sınırlarımıza doğru aktarıyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın içişleri bakanları, Minsk'ten Wagner Grubu savaşçılarının Belarus topraklarını derhal terk etmesini, ayrıca yetkililerin sınır bölgesinden sığınmacıları uzaklaştırmasını talep etmişti.Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç ise Batılı politikacıların Wagner’den gelen tehdit ile ilgili açıklamalarının yalan olduğunu, orduyu savaşabilir seviyede tutmak ve ülkenin güvenlik güçlerini eğitmek için ‘askeri profesyonellerin’ çağırılmasının ise ‘normal uluslararası bir uygulama’ olduğunu ifade etmişti.
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polonya, belarus, richard wagner, wagner grubu, avrupa, minsk, ümit savaşçı, savaşçı
Polonya'nın Wagner'in Belarus'tan çekilmesi talebine Lukaşenko’dan yanıt
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Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Polonya ve Baltık ülkelerinin Wagner'in Belarus'tan çekilmesi yönündeki çağrılarını ‘aptalca’ olarak nitelendirdi.
Sputnik Belarus’unu aktardığı üzere, Devlet Başkanı Lukaşenko, Polonya ve Baltık ülkeleri makamlarının, Minsk'ten Wagner Grubu’nun savaşçılarının çekilmesini talep etmeden önce kendi topraklarındaki yabancı askerleri uzaklaştırmaları gerektiğini söyledi.
Belarus lideri, “Ne Polonya'da, ne Litvanya'da, ne de diğer Baltık ülkelerinde tek bir yabancı asker dahi bulunmamalı. O zaman burada başka ülkelerden askerlerin bulunuyor olmasına dair bir takım iddialarda bulunabilirler. Ama şimdilik bunlar mantıksız ve aptalca taleplerdir” diye konuştu.
Lukaşenko, “Baltık devletleri aynı zamanda askeri bütçelerini kendileri artırıyor ve büyük askeri birlikleri bizim sınırlarımıza doğru aktarıyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın içişleri bakanları, Minsk'ten Wagner Grubu savaşçılarının Belarus topraklarını derhal terk etmesini, ayrıca yetkililerin sınır bölgesinden sığınmacıları uzaklaştırmasını talep etmişti.
Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç ise Batılı politikacıların Wagner’den gelen tehdit ile ilgili açıklamalarının yalan olduğunu, orduyu savaşabilir seviyede tutmak ve ülkenin güvenlik güçlerini eğitmek için ‘askeri profesyonellerin’ çağırılmasının ise ‘normal uluslararası bir uygulama’ olduğunu ifade etmişti.