https://sputniknews.com.tr/20230831/novak-rus-petrol-ihracatinin-kisitlanmasi-konusunda-opec-ile-anlasmaya-vardik-1075090601.html

Novak: Rus petrol ihracatının kısıtlanması konusunda OPEC+ ile anlaşmaya vardık

Novak: Rus petrol ihracatının kısıtlanması konusunda OPEC+ ile anlaşmaya vardık

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve OPEC+ ülkelerinin, Rus petrolünün dünya pazarlarına arzının azaltılması konusunda yeni anlaşmaya... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T20:00+0300

2023-08-31T20:00+0300

2023-08-31T20:00+0300

dünya

aleksandr novak

petrol

rusya

opec+

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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıya katıldı. Putin, Rus petrol ihracatına ek kısıtlamanın uygulanması konusunda OPEC+ ülkeleriyle anlaşmaya varıldığını sorunca Novak, “Evet, anlaşmaya vardık, ama ana parametreleri önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklayacağız” dedi.Daha önce Novak, Rus petrol ihracatına uyguladıkları kısıtlamayı ekim ayına uzatabileceklerini dile getirmişti.Rusya, petrol ihracatını gönüllü olarak ağustos için günlük 500 bin varil, eylül için de ek olarak 300 bin varil azalttığını duyurmuştu.Petrol fiyatı fırladıNovak’ın bu açıklamasının ardından dünya petrol fiyatları yükselişi hızlandırdı. Brent ham petrolünün kasım vadeli fiyatı yüzde 1.26’lık artışla 86.31 dolara, ekim vadeli fiyatı da yüzde 1.58 artışla 82.92 dolara çıktı.

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aleksandr novak, petrol, rusya, opec+