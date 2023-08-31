https://sputniknews.com.tr/20230831/novak-rus-petrol-ihracatinin-kisitlanmasi-konusunda-opec-ile-anlasmaya-vardik-1075090601.html
Novak: Rus petrol ihracatının kısıtlanması konusunda OPEC+ ile anlaşmaya vardık
Novak: Rus petrol ihracatının kısıtlanması konusunda OPEC+ ile anlaşmaya vardık
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve OPEC+ ülkelerinin, Rus petrolünün dünya pazarlarına arzının azaltılması konusunda yeni anlaşmaya... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T20:00+0300
2023-08-31T20:00+0300
2023-08-31T20:00+0300
dünya
aleksandr novak
petrol
rusya
opec+
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıya katıldı. Putin, Rus petrol ihracatına ek kısıtlamanın uygulanması konusunda OPEC+ ülkeleriyle anlaşmaya varıldığını sorunca Novak, “Evet, anlaşmaya vardık, ama ana parametreleri önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklayacağız” dedi.Daha önce Novak, Rus petrol ihracatına uyguladıkları kısıtlamayı ekim ayına uzatabileceklerini dile getirmişti.Rusya, petrol ihracatını gönüllü olarak ağustos için günlük 500 bin varil, eylül için de ek olarak 300 bin varil azalttığını duyurmuştu.Petrol fiyatı fırladıNovak’ın bu açıklamasının ardından dünya petrol fiyatları yükselişi hızlandırdı. Brent ham petrolünün kasım vadeli fiyatı yüzde 1.26’lık artışla 86.31 dolara, ekim vadeli fiyatı da yüzde 1.58 artışla 82.92 dolara çıktı.
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aleksandr novak, petrol, rusya, opec+
aleksandr novak, petrol, rusya, opec+
Novak: Rus petrol ihracatının kısıtlanması konusunda OPEC+ ile anlaşmaya vardık
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ve OPEC+ ülkelerinin, Rus petrolünün dünya pazarlarına arzının azaltılması konusunda yeni anlaşmaya vardıklarını belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıya katıldı. Putin, Rus petrol ihracatına ek kısıtlamanın uygulanması konusunda OPEC+ ülkeleriyle anlaşmaya varıldığını sorunca Novak, “Evet, anlaşmaya vardık, ama ana parametreleri önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklayacağız” dedi.
Daha önce Novak, Rus petrol ihracatına uyguladıkları kısıtlamayı ekim ayına uzatabileceklerini dile getirmişti.
Rusya, petrol ihracatını gönüllü olarak ağustos için günlük 500 bin varil, eylül için de ek olarak 300 bin varil azalttığını duyurmuştu.
Petrol fiyatı fırladı
Novak’ın bu açıklamasının ardından dünya petrol fiyatları yükselişi hızlandırdı. Brent ham petrolünün kasım vadeli fiyatı yüzde 1.26’lık artışla 86.31 dolara, ekim vadeli fiyatı da yüzde 1.58 artışla 82.92 dolara çıktı.