https://sputniknews.com.tr/20230831/nijerin-baskentinde-kadin-eylemcilerden-gurultulu-protesto-gosterisi-1075081089.html
Nijer'in başkentinde kadın eylemcilerden 'gürültülü' protesto gösterisi
Nijer'in başkentinde kadın eylemcilerden 'gürültülü' protesto gösterisi
Kadın eylemciler, Nijer'in başkenti Niamey'deki Fransa'nın askeri üssü önünde kitlesel 'gürültülü' protesto gösterisi düzenledi. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T15:00+0300
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2023-08-31T15:00+0300
dünya
nijer
gösteri
protesto
eylem
fransa
darbe
işgal
video
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Sputnik'e konuşan göstericilerden biri, 'Fransızlar gürültüden pek hoşlanmazmışlar. İşte bu yüzden ülkemizi bir an önce terk etmeleri için gürültülü protesto gösterisini düzenlemeye karar verdik. Topraklarımızdan çekilmeliler' dedi.
nijer
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Nijer'in başkentinde kadın eylemcilerden 'gürültülü' protesto gösterisi
Nijer'in başkentinde kadın eylemcilerden 'gürültülü' protesto gösterisi
2023-08-31T15:00+0300
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nijer, gösteri, protesto, eylem, fransa, darbe, işgal, video, видео
nijer, gösteri, protesto, eylem, fransa, darbe, işgal, video, видео
Nijer'in başkentinde kadın eylemcilerden 'gürültülü' protesto gösterisi
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Kadın eylemciler, Nijer'in başkenti Niamey'deki Fransa'nın askeri üssü önünde kitlesel 'gürültülü' protesto gösterisi düzenledi.
Sputnik'e konuşan göstericilerden biri, 'Fransızlar gürültüden pek hoşlanmazmışlar. İşte bu yüzden ülkemizi bir an önce terk etmeleri için gürültülü protesto gösterisini düzenlemeye karar verdik. Topraklarımızdan çekilmeliler' dedi.