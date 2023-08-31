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Nijer'in başkentinde kadın eylemcilerden 'gürültülü' protesto gösterisi
Nijer'in başkentinde kadın eylemcilerden 'gürültülü' protesto gösterisi
Kadın eylemciler, Nijer'in başkenti Niamey'deki Fransa'nın askeri üssü önünde kitlesel 'gürültülü' protesto gösterisi düzenledi. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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protesto
eylem
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darbe
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Sputnik'e konuşan göstericilerden biri, 'Fransızlar gürültüden pek hoşlanmazmışlar. İşte bu yüzden ülkemizi bir an önce terk etmeleri için gürültülü protesto gösterisini düzenlemeye karar verdik. Topraklarımızdan çekilmeliler' dedi.
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Nijer'in başkentinde kadın eylemcilerden 'gürültülü' protesto gösterisi
Nijer'in başkentinde kadın eylemcilerden 'gürültülü' protesto gösterisi
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nijer, gösteri, protesto, eylem, fransa, darbe, işgal, video, видео

Nijer'in başkentinde kadın eylemcilerden 'gürültülü' protesto gösterisi

15:00 31.08.2023
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Kadın eylemciler, Nijer'in başkenti Niamey'deki Fransa'nın askeri üssü önünde kitlesel 'gürültülü' protesto gösterisi düzenledi.
Sputnik'e konuşan göstericilerden biri, 'Fransızlar gürültüden pek hoşlanmazmışlar. İşte bu yüzden ülkemizi bir an önce terk etmeleri için gürültülü protesto gösterisini düzenlemeye karar verdik. Topraklarımızdan çekilmeliler' dedi.
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