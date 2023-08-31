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https://sputniknews.com.tr/20230831/moskova-belediye-baskani-sobyanin-sehri-korumak-icin-yeni-hava-savunma-tesislerini-olusturuyoruz-1075093652.html
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Şehri korumak için yeni hava savunma tesisleri oluşturuyoruz
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Şehri korumak için yeni hava savunma tesisleri oluşturuyoruz
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehri insansız hava araçlarına (İHA) karşı korumak için Rusya Savunma Bakanlığı ile işbirliğinde yeni hava savunma... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T23:11+0300
2023-08-31T23:15+0300
moskova
sergey sobyanin
dünya
insansız hava aracı (iha)
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Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, bugün belediye çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda, geçen yıl özel askeri harekat bölgesinde görev yapan askerler için 'en büyük ve en güçlü savunma hattını' inşa ettiklerini anımsatarak, “Bu yıl Moskova’yı insansız hava araçlarına, Ukrayna yönetiminin neredeyse her gün gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşı korumak için çok şey yaptık” ifadesini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma mevzilerinin değiştirilmesi talebinde bulunduğunda bu görevin hangi süre içinde yerine getirilmesi gerektiği sorusunun ortaya çıktığını anlatan Sobyanin, “Bana, bunun bir ay içinde mi yapılması gerektiği soruldu? Ben, bir gün, dedim. Son birkaç haftadır gerçekten de 24 saat içinde Savunma Bakanlığı’nın talebine göre yeni hava savunma tesislerini oluşturuyoruz. Bazen henüz asfalt soğumadan füzeler devriye girmek zorunda kalarak İHA’ları vuruyor” dedi.Sobyanin, “Orel şehrinde, hava üssünde çalışmalar henüz devam ederken helikopterlerden biri kalkarak Moskova yönünde uçan bir İHA’yı vurdu” diye ekledi.
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moskova, sergey sobyanin, insansız hava aracı (iha)
moskova, sergey sobyanin, insansız hava aracı (iha)

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Şehri korumak için yeni hava savunma tesisleri oluşturuyoruz

23:11 31.08.2023 (güncellendi: 23:15 31.08.2023)
© Sputnik / Владимир ТрефиловMoskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehri insansız hava araçlarına (İHA) karşı korumak için Rusya Savunma Bakanlığı ile işbirliğinde yeni hava savunma tesislerini oluşturduklarını belirtti.
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, bugün belediye çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda, geçen yıl özel askeri harekat bölgesinde görev yapan askerler için 'en büyük ve en güçlü savunma hattını' inşa ettiklerini anımsatarak, “Bu yıl Moskova’yı insansız hava araçlarına, Ukrayna yönetiminin neredeyse her gün gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşı korumak için çok şey yaptık” ifadesini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma mevzilerinin değiştirilmesi talebinde bulunduğunda bu görevin hangi süre içinde yerine getirilmesi gerektiği sorusunun ortaya çıktığını anlatan Sobyanin, “Bana, bunun bir ay içinde mi yapılması gerektiği soruldu? Ben, bir gün, dedim. Son birkaç haftadır gerçekten de 24 saat içinde Savunma Bakanlığı’nın talebine göre yeni hava savunma tesislerini oluşturuyoruz. Bazen henüz asfalt soğumadan füzeler devriye girmek zorunda kalarak İHA’ları vuruyor” dedi.
Sobyanin, “Orel şehrinde, hava üssünde çalışmalar henüz devam ederken helikopterlerden biri kalkarak Moskova yönünde uçan bir İHA’yı vurdu” diye ekledi.
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