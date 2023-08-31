https://sputniknews.com.tr/20230831/moskova-belediye-baskani-sobyanin-sehri-korumak-icin-yeni-hava-savunma-tesislerini-olusturuyoruz-1075093652.html

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Şehri korumak için yeni hava savunma tesisleri oluşturuyoruz

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Şehri korumak için yeni hava savunma tesisleri oluşturuyoruz

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehri insansız hava araçlarına (İHA) karşı korumak için Rusya Savunma Bakanlığı ile işbirliğinde yeni hava savunma... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T23:11+0300

2023-08-31T23:11+0300

2023-08-31T23:15+0300

moskova

sergey sobyanin

dünya

insansız hava aracı (iha)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/04/1051450446_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_d68a7df295b904dd80424d5528bb8967.jpg

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, bugün belediye çalışanlarıyla yaptığı bir toplantıda, geçen yıl özel askeri harekat bölgesinde görev yapan askerler için 'en büyük ve en güçlü savunma hattını' inşa ettiklerini anımsatarak, “Bu yıl Moskova’yı insansız hava araçlarına, Ukrayna yönetiminin neredeyse her gün gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşı korumak için çok şey yaptık” ifadesini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma mevzilerinin değiştirilmesi talebinde bulunduğunda bu görevin hangi süre içinde yerine getirilmesi gerektiği sorusunun ortaya çıktığını anlatan Sobyanin, “Bana, bunun bir ay içinde mi yapılması gerektiği soruldu? Ben, bir gün, dedim. Son birkaç haftadır gerçekten de 24 saat içinde Savunma Bakanlığı’nın talebine göre yeni hava savunma tesislerini oluşturuyoruz. Bazen henüz asfalt soğumadan füzeler devriye girmek zorunda kalarak İHA’ları vuruyor” dedi.Sobyanin, “Orel şehrinde, hava üssünde çalışmalar henüz devam ederken helikopterlerden biri kalkarak Moskova yönünde uçan bir İHA’yı vurdu” diye ekledi.

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moskova, sergey sobyanin, insansız hava aracı (iha)