https://sputniknews.com.tr/20230831/meteoroloji-saat-verdi-cok-sayida-bolge-icin-saganak-uyarisi-1075066950.html

Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporuna göre, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Adana'nın sağanak yağışlı geçeceği... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T06:04+0300

2023-08-31T06:04+0300

2023-08-31T06:04+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum'un kuzey ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 35°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSAKARYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana'nın kuzeyi ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CParçalı bulutluMERSİN °C, 33°CParçalı bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 33°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 31°CAz bulutluKASTAMONU °C, 35°CAz bulutluSİNOP °C, 30°CAz bulutluZONGULDAK °C, 28°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 38°CAz bulutluSAMSUN °C, 31°CAz bulutluTOKAT °C, 37°CAz bulutluTRABZON °C, 31°CAz bulutluDOĞU ANADOLUParçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ezurum'un kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 29°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 36°CAz bulutluVAN °C, 26°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230829/meteorolojiden-cok-sayida-ile-sari-kodlu-uyari-sicakliklar-12-derece-birden-azalacak-1075006762.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu