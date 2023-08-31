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https://sputniknews.com.tr/20230831/mehmet-simsek-rezerv-satisiyla-kura-mudahale-iddiasini-yalanladi-1075089701.html
Bakan Şimşek, 'rezerv satışıyla kura müdahale' iddiasını yalanladı
Bakan Şimşek, 'rezerv satışıyla kura müdahale' iddiasını yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, rezerv satışıyla kura müdahale edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Zaman içinde bütün sorunların üstesinden... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T19:09+0300
2023-08-31T19:10+0300
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından akademisyen ve eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara'nın paylaşımını alıntılayarak , söz konusu iddiaya ilişkin açıklamada bulundu.Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Şimşek, şunları kaydetti:Kara: TCMB'nin faiz artırımının hiç işe yaramadığı yorumunu yapmak haksızlık olurHakan Kara paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:"Merkez Bankası faizleri 750 baz puan artırdığı geçen hafta nette 5,2 milyar dolar döviz satmış görünüyor. Aşağıdaki veriye bakılarak TCMB'nin faiz artırımının hiç işe yaramadığı yorumunu yapmak haksızlık olur. İktisatta 'counterfactual' diye bir kavram var. Yani yapılmasaydı ne olurdu diye sormak lazım. Bence Ağustos’ta güçlü faiz artırımı olmasaydı bugün CDS 366 değil 450-500 olurdu.TCMB şu anda geçmişten biriken sorunları temizlemeye çalışıyor. Seçim öncesinde Nisan ve Mayıs aylarında bankalara baskı yapılarak hızla şişirilen KKM’lerin dönüşü Temmuz ve Ağustos aylarında geldi. Bunların %10’u bile döviz talebine dönüşse hesaplarıma göre 7-8 milyar dolar döviz talebi oluyor. Bunu birinin karşılaması lazım. Dolayısıyla, TCMB’nin döviz satması da net pozisyonunun negatife dönmesi de anormal bir durum değil.Burada Merkez Bankasının ve ekonomi yönetiminin hiç mi suçu yok diyebilirsiniz. Seçimden sonra faizleri daha erken ve daha hızlı artırsalardı, dolaylı vergilere bu kadar yüklenilmeseydi, mevduat faizinin düşmesine izin verilmeseydi enflasyon ve kur daha az artacak, KKM’den dövize geçiş talebi de daha sınırlı olacaktı. Yine de zararın neresinden dönülürse kârdır. Yapılan iletişimden anladığım kadarıyla yeni PPK üyeleri durumu kavramış görünüyor, umarım gerekli dönüşü yapmak için kendilerine yeterli alan tanınır.Ağustos ayı PPK kararı ve KKM’den çıkış hamlesi önemliydi; devamının gelmesi lazım. Gelinen noktada tek başına makul para politikasının sorunları çözmekte yeterli olmayacağını belirtmekte fayda var. Faiz artırımlarının arzu edilen sonucu vermesi için bütün bu sürecin hukukun üstünlüğü, güçlendirilmiş kurumlar, dış politikada rasyonalite ve enflasyonu odağına alan inandırıcı bir makro programla desteklenmesi gerekiyor."
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mehmet şimşek, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), döviz
mehmet şimşek, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), döviz

Bakan Şimşek, 'rezerv satışıyla kura müdahale' iddiasını yalanladı

19:09 31.08.2023 (güncellendi: 19:10 31.08.2023)
© İHA / MEHMET BARIŞ ZEROOĞLU - OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜRHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© İHA / MEHMET BARIŞ ZEROOĞLU - OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, rezerv satışıyla kura müdahale edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından akademisyen ve eski Merkez Bankası Başekonomisti Hakan Kara'nın paylaşımını alıntılayarak , söz konusu iddiaya ilişkin açıklamada bulundu.
Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Şimşek, şunları kaydetti:
"Sn Hakan Kara’nın mesajları durumun iyi bir izahı olmuş. Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz."

Kara: TCMB'nin faiz artırımının hiç işe yaramadığı yorumunu yapmak haksızlık olur

Hakan Kara paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:
"Merkez Bankası faizleri 750 baz puan artırdığı geçen hafta nette 5,2 milyar dolar döviz satmış görünüyor. Aşağıdaki veriye bakılarak TCMB'nin faiz artırımının hiç işe yaramadığı yorumunu yapmak haksızlık olur. İktisatta 'counterfactual' diye bir kavram var. Yani yapılmasaydı ne olurdu diye sormak lazım. Bence Ağustos’ta güçlü faiz artırımı olmasaydı bugün CDS 366 değil 450-500 olurdu.
TCMB şu anda geçmişten biriken sorunları temizlemeye çalışıyor. Seçim öncesinde Nisan ve Mayıs aylarında bankalara baskı yapılarak hızla şişirilen KKM’lerin dönüşü Temmuz ve Ağustos aylarında geldi. Bunların %10’u bile döviz talebine dönüşse hesaplarıma göre 7-8 milyar dolar döviz talebi oluyor. Bunu birinin karşılaması lazım. Dolayısıyla, TCMB’nin döviz satması da net pozisyonunun negatife dönmesi de anormal bir durum değil.
Burada Merkez Bankasının ve ekonomi yönetiminin hiç mi suçu yok diyebilirsiniz. Seçimden sonra faizleri daha erken ve daha hızlı artırsalardı, dolaylı vergilere bu kadar yüklenilmeseydi, mevduat faizinin düşmesine izin verilmeseydi enflasyon ve kur daha az artacak, KKM’den dövize geçiş talebi de daha sınırlı olacaktı. Yine de zararın neresinden dönülürse kârdır. Yapılan iletişimden anladığım kadarıyla yeni PPK üyeleri durumu kavramış görünüyor, umarım gerekli dönüşü yapmak için kendilerine yeterli alan tanınır.
Ağustos ayı PPK kararı ve KKM’den çıkış hamlesi önemliydi; devamının gelmesi lazım. Gelinen noktada tek başına makul para politikasının sorunları çözmekte yeterli olmayacağını belirtmekte fayda var. Faiz artırımlarının arzu edilen sonucu vermesi için bütün bu sürecin hukukun üstünlüğü, güçlendirilmiş kurumlar, dış politikada rasyonalite ve enflasyonu odağına alan inandırıcı bir makro programla desteklenmesi gerekiyor."
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