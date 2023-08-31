https://sputniknews.com.tr/20230831/kayip-olarak-aranan-genc-agac-altinda-uyurken-bulundu-1075077598.html
Kayıp olarak aranan genç ağaç altında uyurken bulundu
Kayıp olarak aranan genç ağaç altında uyurken bulundu
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kayıp olarak aranan genç; bir ağacın altında uyurken bulundu. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T12:51+0300
2023-08-31T12:51+0300
2023-08-31T12:51+0300
yaşam
kayıp
uyku
kayseri
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Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan K.K. (20) iddiaya göre sabah saat 06.00 sıralarında kimseye haber vermeden evden çıktı. K.K.’den uzun süre haber alamayan ailesi durumu ekiplere bildirdi. K.K.’yi bulmak için AFAD, ANDA Arama Kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. AFAD’dan 5, ANDA'dan 10 ve diğer arama kurtarma ekiplerinden de 6 olmak üzere toplamda 21 arama kurtarma personelinin katıldığı arama çalışmalarında K.K.’nin gidebileceği yerler tek tek arandı.Ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında K.K.; bir ağacın altında uyurken bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20211001/kendini-arayan-adam-dunya-basininda-1049413668.html
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kayıp, uyku, kayseri
Kayıp olarak aranan genç ağaç altında uyurken bulundu
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kayıp olarak aranan genç; bir ağacın altında uyurken bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan K.K. (20) iddiaya göre sabah saat 06.00 sıralarında kimseye haber vermeden evden çıktı.
K.K.’den uzun süre haber alamayan ailesi durumu ekiplere bildirdi. K.K.’yi bulmak için AFAD, ANDA Arama Kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. AFAD’dan 5, ANDA'dan 10 ve diğer arama kurtarma ekiplerinden de 6 olmak üzere toplamda 21 arama kurtarma personelinin katıldığı arama çalışmalarında K.K.’nin gidebileceği yerler tek tek arandı.
Ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında K.K.; bir ağacın altında uyurken bulundu.