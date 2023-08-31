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Katar, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle yakıt tedarik edeceğini duyurdu
Katar, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle yakıt tedarik edeceğini duyurdu
Katar, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt tedarik etme anlaşması yaptıklarını duyurdu. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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katar kalkınma fonu
katar
akaryakıt
yakıt
lübnan
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Katar Kalkınma Fonu, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt tedarik etme konusunda anlaşma yapıldığını açıkladı.Katar resmi ajansı QNA'da konuyla ilgili bir haber yayımladı.Katar Kalkınma Fonu'nun Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt sağlamak üzere bir anlaşma yaptığı belirtilen haberde, söz konusu adımın, Katar'ın Lübnan kurumlarını destekleme ve kardeş Lübnan halkının yanında olma isteği çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.Fonun, daha önce de ülkedeki bazı sağlık tesislerinin yakıt masraflarını karşılayarak Lübnan Sağlık Bakanlığına destek sağladığı belirtiliyor.Ekonomik krizdeki Lübnan, elektrik üreten enerji istasyonlarına yeterli yakıt verilememesi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır ciddi elektrik kesintileriyle mücadele ediyor.
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katar kalkınma fonu, katar, akaryakıt, yakıt, lübnan, lübnan ordusu
katar kalkınma fonu, katar, akaryakıt, yakıt, lübnan, lübnan ordusu

Katar, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle yakıt tedarik edeceğini duyurdu

19:25 31.08.2023 (güncellendi: 19:29 31.08.2023)
© AP Photo / Bilal HusseinLübnan ordusu Lübnan Trablus'taki hükümet karşıtı protestolar ve ayaklanmalar sırasında sokaklara indi
Lübnan ordusu Lübnan Trablus'taki hükümet karşıtı protestolar ve ayaklanmalar sırasında sokaklara indi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Bilal Hussein
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Katar, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt tedarik etme anlaşması yaptıklarını duyurdu.
Katar Kalkınma Fonu, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt tedarik etme konusunda anlaşma yapıldığını açıkladı.
Katar resmi ajansı QNA'da konuyla ilgili bir haber yayımladı.
Katar Kalkınma Fonu'nun Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt sağlamak üzere bir anlaşma yaptığı belirtilen haberde, söz konusu adımın, Katar'ın Lübnan kurumlarını destekleme ve kardeş Lübnan halkının yanında olma isteği çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.
Fonun, daha önce de ülkedeki bazı sağlık tesislerinin yakıt masraflarını karşılayarak Lübnan Sağlık Bakanlığına destek sağladığı belirtiliyor.
Ekonomik krizdeki Lübnan, elektrik üreten enerji istasyonlarına yeterli yakıt verilememesi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır ciddi elektrik kesintileriyle mücadele ediyor.
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