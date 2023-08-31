https://sputniknews.com.tr/20230831/katar-lubnan-ordusuna-6-ay-sureyle-yakit-tedarik-edecegini-duyurdu-1075090112.html

Katar, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle yakıt tedarik edeceğini duyurdu

Katar, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle yakıt tedarik edeceğini duyurdu

Katar, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt tedarik etme anlaşması yaptıklarını duyurdu. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T19:25+0300

2023-08-31T19:25+0300

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türkiye

katar kalkınma fonu

katar

akaryakıt

yakıt

lübnan

lübnan ordusu

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Katar Kalkınma Fonu, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt tedarik etme konusunda anlaşma yapıldığını açıkladı.Katar resmi ajansı QNA'da konuyla ilgili bir haber yayımladı.Katar Kalkınma Fonu'nun Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt sağlamak üzere bir anlaşma yaptığı belirtilen haberde, söz konusu adımın, Katar'ın Lübnan kurumlarını destekleme ve kardeş Lübnan halkının yanında olma isteği çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.Fonun, daha önce de ülkedeki bazı sağlık tesislerinin yakıt masraflarını karşılayarak Lübnan Sağlık Bakanlığına destek sağladığı belirtiliyor.Ekonomik krizdeki Lübnan, elektrik üreten enerji istasyonlarına yeterli yakıt verilememesi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır ciddi elektrik kesintileriyle mücadele ediyor.

türkiye

katar

lübnan

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katar kalkınma fonu, katar, akaryakıt, yakıt, lübnan, lübnan ordusu