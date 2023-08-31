https://sputniknews.com.tr/20230831/katar-lubnan-ordusuna-6-ay-sureyle-yakit-tedarik-edecegini-duyurdu-1075090112.html
Katar, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle yakıt tedarik edeceğini duyurdu
Katar, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle yakıt tedarik edeceğini duyurdu
Katar, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt tedarik etme anlaşması yaptıklarını duyurdu. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T19:25+0300
2023-08-31T19:25+0300
2023-08-31T19:29+0300
türkiye
katar kalkınma fonu
katar
akaryakıt
yakıt
lübnan
lübnan ordusu
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Katar Kalkınma Fonu, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt tedarik etme konusunda anlaşma yapıldığını açıkladı.Katar resmi ajansı QNA'da konuyla ilgili bir haber yayımladı.Katar Kalkınma Fonu'nun Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt sağlamak üzere bir anlaşma yaptığı belirtilen haberde, söz konusu adımın, Katar'ın Lübnan kurumlarını destekleme ve kardeş Lübnan halkının yanında olma isteği çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.Fonun, daha önce de ülkedeki bazı sağlık tesislerinin yakıt masraflarını karşılayarak Lübnan Sağlık Bakanlığına destek sağladığı belirtiliyor.Ekonomik krizdeki Lübnan, elektrik üreten enerji istasyonlarına yeterli yakıt verilememesi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır ciddi elektrik kesintileriyle mücadele ediyor.
türkiye
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katar kalkınma fonu, katar, akaryakıt, yakıt, lübnan, lübnan ordusu
katar kalkınma fonu, katar, akaryakıt, yakıt, lübnan, lübnan ordusu
Katar, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle yakıt tedarik edeceğini duyurdu
19:25 31.08.2023 (güncellendi: 19:29 31.08.2023) Abone ol
Katar, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt tedarik etme anlaşması yaptıklarını duyurdu.
Katar Kalkınma Fonu, Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt tedarik etme konusunda anlaşma yapıldığını açıkladı.
Katar resmi ajansı QNA'da konuyla ilgili bir haber yayımladı.
Katar Kalkınma Fonu'nun Lübnan ordusuna 6 ay süreyle 30 milyon dolar değerinde yakıt sağlamak üzere bir anlaşma yaptığı belirtilen haberde, söz konusu adımın, Katar'ın Lübnan kurumlarını destekleme ve kardeş Lübnan halkının yanında olma isteği çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.
Fonun, daha önce de ülkedeki bazı sağlık tesislerinin yakıt masraflarını karşılayarak Lübnan Sağlık Bakanlığına destek sağladığı belirtiliyor.
Ekonomik krizdeki Lübnan, elektrik üreten enerji istasyonlarına yeterli yakıt verilememesi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır ciddi elektrik kesintileriyle mücadele ediyor.