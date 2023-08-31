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Karabağ lideri Arutyunyan istifa ettiği duyurdu
Karabağ lideri Arutyunyan istifa ettiği duyurdu
Dünyada Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin lideri Arayik Harutyunyan, görevini bırakma kararı aldığını belirtti. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T20:57+0300
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dünya
dağlık karabağ
karabağ
ermenistan
arayik harutyunyan
asya
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Rus RIA Novosti haber ajansının Ermeni medyasından aktardığına göre Harutyunyan, “Yarın Artsakh (Ermenilerin Dağlık Karabağ’a verdiği ad) Cumhurbaşkanlığı görevinden istifamı Artsakh Cumhuriyeti Parlamentosu’na ve halkına sunacağım. Bu nihai kararı iki gün önce, son haftalarda tüm iç ve dış aktörlerle ve kamuoyu ile olan temaslarımı dikkate alarak verdim” açıklamasında bulundu.Harutyunyan, bunun durum analizine dayanarak kendi başına verdiği dengeli bir karar olduğunu kaydetti.Harutyunyan, istifasını açıklamadan önce Karabağ Başbakanı Gurgen Narsisyan’ı görevden alarak yerine Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şahramanyan’ı atamıştı.
dağlık karabağ
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dağlık karabağ, karabağ, ermenistan, arayik harutyunyan, asya, asya & pasifik
dağlık karabağ, karabağ, ermenistan, arayik harutyunyan, asya, asya & pasifik

Karabağ lideri Arutyunyan istifa ettiği duyurdu

20:57 31.08.2023
© Sputnik / Асатур ЕсаянцDünyada Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin lideri Arayik Harutyunyan
Dünyada Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin lideri Arayik Harutyunyan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Dünyada Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin lideri Arayik Harutyunyan, görevini bırakma kararı aldığını belirtti.
Rus RIA Novosti haber ajansının Ermeni medyasından aktardığına göre Harutyunyan, “Yarın Artsakh (Ermenilerin Dağlık Karabağ’a verdiği ad) Cumhurbaşkanlığı görevinden istifamı Artsakh Cumhuriyeti Parlamentosu’na ve halkına sunacağım. Bu nihai kararı iki gün önce, son haftalarda tüm iç ve dış aktörlerle ve kamuoyu ile olan temaslarımı dikkate alarak verdim” açıklamasında bulundu.
Harutyunyan, bunun durum analizine dayanarak kendi başına verdiği dengeli bir karar olduğunu kaydetti.
Harutyunyan, istifasını açıklamadan önce Karabağ Başbakanı Gurgen Narsisyan’ı görevden alarak yerine Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şahramanyan’ı atamıştı.
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