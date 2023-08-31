https://sputniknews.com.tr/20230831/karabag-lideri-arutyunyan-istifa-ettigi-duyurdu-1075091787.html
Karabağ lideri Arutyunyan istifa ettiği duyurdu
Karabağ lideri Arutyunyan istifa ettiği duyurdu
Dünyada Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin lideri Arayik Harutyunyan, görevini bırakma kararı aldığını belirtti. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T20:57+0300
2023-08-31T20:57+0300
2023-08-31T20:57+0300
dünya
dağlık karabağ
karabağ
ermenistan
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Rus RIA Novosti haber ajansının Ermeni medyasından aktardığına göre Harutyunyan, “Yarın Artsakh (Ermenilerin Dağlık Karabağ’a verdiği ad) Cumhurbaşkanlığı görevinden istifamı Artsakh Cumhuriyeti Parlamentosu’na ve halkına sunacağım. Bu nihai kararı iki gün önce, son haftalarda tüm iç ve dış aktörlerle ve kamuoyu ile olan temaslarımı dikkate alarak verdim” açıklamasında bulundu.Harutyunyan, bunun durum analizine dayanarak kendi başına verdiği dengeli bir karar olduğunu kaydetti.Harutyunyan, istifasını açıklamadan önce Karabağ Başbakanı Gurgen Narsisyan’ı görevden alarak yerine Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şahramanyan’ı atamıştı.
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dağlık karabağ, karabağ, ermenistan, arayik harutyunyan, asya, asya & pasifik
dağlık karabağ, karabağ, ermenistan, arayik harutyunyan, asya, asya & pasifik
Karabağ lideri Arutyunyan istifa ettiği duyurdu
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Dünyada Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin lideri Arayik Harutyunyan, görevini bırakma kararı aldığını belirtti.
Rus RIA Novosti haber ajansının Ermeni medyasından aktardığına göre Harutyunyan, “Yarın Artsakh (Ermenilerin Dağlık Karabağ’a verdiği ad) Cumhurbaşkanlığı görevinden istifamı Artsakh Cumhuriyeti Parlamentosu’na ve halkına sunacağım. Bu nihai kararı iki gün önce, son haftalarda tüm iç ve dış aktörlerle ve kamuoyu ile olan temaslarımı dikkate alarak verdim” açıklamasında bulundu.
Harutyunyan, bunun durum analizine dayanarak kendi başına verdiği dengeli bir karar olduğunu kaydetti.
Harutyunyan, istifasını açıklamadan önce Karabağ Başbakanı Gurgen Narsisyan’ı görevden alarak yerine Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şahramanyan’ı atamıştı.