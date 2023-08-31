https://sputniknews.com.tr/20230831/istanbulda-salvador-dali-maskesi-takip-soygun-girisiminde-bulundular-1075070461.html
İstanbul’da Salvador Dali maskesi takıp soygun girişiminde bulundular
İstanbul’da Salvador Dali maskesi takıp soygun girişiminde bulundular
İstanbul’da 2 kişi 'Salvador Dali' maskesi takarak kuyumcu soymaya çalıştı. 2 soyguncu kamera görüntülerinden yakalanarak tutuklandı. Aramalarda 'Dali'... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T09:50+0300
2023-08-31T09:50+0300
2023-08-31T09:52+0300
türkiye
soygun
salvador dali
kuyumcu
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İstanbul Gaziosmanpaşa’da kuyumcu E.B. 23 Ağustos günü 09.00’da dükkânı açmak için son hazırlıkları yapıyordu. Bu sırada kapıda bir dizide kullanılan ‘Salvador Dali’ maskesi takan siyah giyimli 2 soyguncu belirdi. Kapı kilitliydi. Soyguncular kapıyı zorla açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kapıyı açamayan soyguncular kapının camına silahla ateş açtı ancak camlar kurşun geçirmez olduğu için bunda da başarılı olamadılar. Bu sırada kuyumcu E.B. alarma bastı. Alarm sesi üzerine soyguncular olay yerine geldikleri araçla kaçmak zorunda kaldı. Kuyumcu E.B., hemen polisi arayarak yardım istedi.2 soyguncu tutuklandıHürriyet'in haberine göre, polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek inceleme yaptı. Soyguncuların olay yerine geldiği aracın plakasının çalıntı olduğu belirlendi. Bölgedeki kamera görüntüleri incelendi. Soyguncuların kullandıkları aracın F.A.’ya ait olduğu belirlendi. F.A., alınan ifadesinde aracı yeğeni Birkan Kartal’a kullanması için verdiğini söyledi. Bu bilgi üzerine Birkan Kartal (31) düzenlenen operasyonla yakalandı. Birkan Kartal yapılan sorgusunda olayı Mahmut Aslan’la (25) birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Mahmut Aslan da düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, soygunlarda kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 3 Salvador Dali maskesi ele geçti. Birkan Kartal’ın 12, Mahmut Aslan’ın 7 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 2 soyguncu, tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230623/tatbikat-gercek-sanildi-hirsiz-diye-polisi-kovaladilar-1072796840.html
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soygun, salvador dali, kuyumcu
soygun, salvador dali, kuyumcu
İstanbul’da Salvador Dali maskesi takıp soygun girişiminde bulundular
09:50 31.08.2023 (güncellendi: 09:52 31.08.2023) Abone ol
İstanbul’da 2 kişi 'Salvador Dali' maskesi takarak kuyumcu soymaya çalıştı. 2 soyguncu kamera görüntülerinden yakalanarak tutuklandı. Aramalarda 'Dali' maskeleri de bulundu.
İstanbul Gaziosmanpaşa’da kuyumcu E.B. 23 Ağustos günü 09.00’da dükkânı açmak için son hazırlıkları yapıyordu. Bu sırada kapıda bir dizide kullanılan ‘Salvador Dali’ maskesi takan siyah giyimli 2 soyguncu belirdi. Kapı kilitliydi. Soyguncular kapıyı zorla açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kapıyı açamayan soyguncular kapının camına silahla ateş açtı ancak camlar kurşun geçirmez olduğu için bunda da başarılı olamadılar. Bu sırada kuyumcu E.B. alarma bastı. Alarm sesi üzerine soyguncular olay yerine geldikleri araçla kaçmak zorunda kaldı. Kuyumcu E.B., hemen polisi arayarak yardım istedi.
2 soyguncu tutuklandı
Hürriyet'in haberine göre, polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek inceleme yaptı. Soyguncuların olay yerine geldiği aracın plakasının çalıntı olduğu belirlendi. Bölgedeki kamera görüntüleri incelendi. Soyguncuların kullandıkları aracın F.A.’ya ait olduğu belirlendi. F.A., alınan ifadesinde aracı yeğeni Birkan Kartal’a kullanması için verdiğini söyledi. Bu bilgi üzerine Birkan Kartal (31) düzenlenen operasyonla yakalandı. Birkan Kartal yapılan sorgusunda olayı Mahmut Aslan’la (25) birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Mahmut Aslan da düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, soygunlarda kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 3 Salvador Dali maskesi ele geçti. Birkan Kartal’ın 12, Mahmut Aslan’ın 7 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 2 soyguncu, tutuklandı.