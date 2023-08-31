https://sputniknews.com.tr/20230831/iran-istihbarat-bakanligi-israil-casusluk-agini-cokerttik-1075066340.html
İran İstihbarat Bakanlığı: İsrail casusluk ağını çökerttik
İran İstihbarat Bakanlığı: İsrail casusluk ağını çökerttik
İran İstihbarat Bakanlığı, İsrail'in casusluk ağını çökerttiklerini ve bu ağa bağlı 14 ajanın tutuklandığını açıkladı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T02:15+0300
2023-08-31T02:15+0300
2023-08-31T02:15+0300
dünya
iran istihbarat bakanlığı
iran istihbarat bakanlığı iç güvenlik direktörlüğü
ortadoğu
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İran İstihbarat Bakanlığı, İsrail tarafından örgütlenen büyük bir casus ağını çökertmek amacıyla bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.Gerçekleştirilen operasyonun sonucunda, ülkede birçok sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirmeyi planlayan 14 ajanın tutuklandığını açıklayan Bakanlık, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:Operasyon, bakanlığın özel birimleri, İslam Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın özel birimi ve İran Emniyet Komutanlığı'nın özel biriminin işbirliğiyle gerçekleştirildi.Casusluk ağından iki ajanın ülkenin batısındaki Kirmanşah vilayetinde yakalandığı belirtilen açıklamada, söz konu ajanların vilayette küçük ölçekli birkaç operasyon gerçekleştiği, faaliyetlerini kaybedip görüntüleri ağın Danimarka ve Hollanda'daki merkezine gönderdiği aktarıldı.
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iran istihbarat bakanlığı, iran istihbarat bakanlığı iç güvenlik direktörlüğü, ortadoğu
iran istihbarat bakanlığı, iran istihbarat bakanlığı iç güvenlik direktörlüğü, ortadoğu
İran İstihbarat Bakanlığı: İsrail casusluk ağını çökerttik
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İran İstihbarat Bakanlığı, İsrail'in casusluk ağını çökerttiklerini ve bu ağa bağlı 14 ajanın tutuklandığını açıkladı.
İran İstihbarat Bakanlığı, İsrail tarafından örgütlenen büyük bir casus ağını çökertmek amacıyla bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.
Gerçekleştirilen operasyonun sonucunda, ülkede birçok sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirmeyi planlayan 14 ajanın tutuklandığını açıklayan Bakanlık, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Ülkenin birkaç ilinde faaliyet gösteren büyük bir İsrailli casus ağı deşifre edildi. Ağın 14 teröristi tutuklandı ve 43 güçlü patlayıcı cihaz ele geçirildi.”
Operasyon, bakanlığın özel birimleri, İslam Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın özel birimi ve İran Emniyet Komutanlığı'nın özel biriminin işbirliğiyle gerçekleştirildi.
Casusluk ağından iki ajanın ülkenin batısındaki Kirmanşah vilayetinde yakalandığı belirtilen açıklamada, söz konu ajanların vilayette küçük ölçekli birkaç operasyon gerçekleştiği, faaliyetlerini kaybedip görüntüleri ağın Danimarka ve Hollanda'daki merkezine gönderdiği aktarıldı.