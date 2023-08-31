https://sputniknews.com.tr/20230831/iran-istihbarat-bakanligi-israil-casusluk-agini-cokerttik-1075066340.html

İran İstihbarat Bakanlığı: İsrail casusluk ağını çökerttik

İran İstihbarat Bakanlığı: İsrail casusluk ağını çökerttik

İran İstihbarat Bakanlığı, İsrail'in casusluk ağını çökerttiklerini ve bu ağa bağlı 14 ajanın tutuklandığını açıkladı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T02:15+0300

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İran İstihbarat Bakanlığı, İsrail tarafından örgütlenen büyük bir casus ağını çökertmek amacıyla bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.Gerçekleştirilen operasyonun sonucunda, ülkede birçok sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirmeyi planlayan 14 ajanın tutuklandığını açıklayan Bakanlık, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:Operasyon, bakanlığın özel birimleri, İslam Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın özel birimi ve İran Emniyet Komutanlığı'nın özel biriminin işbirliğiyle gerçekleştirildi.Casusluk ağından iki ajanın ülkenin batısındaki Kirmanşah vilayetinde yakalandığı belirtilen açıklamada, söz konu ajanların vilayette küçük ölçekli birkaç operasyon gerçekleştiği, faaliyetlerini kaybedip görüntüleri ağın Danimarka ve Hollanda'daki merkezine gönderdiği aktarıldı.

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