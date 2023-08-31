https://sputniknews.com.tr/20230831/idalia-kasirgasinin-siddetiyle-otoyoldaki-arac-takla-atti-1075085086.html

Idalia Kasırgası'nın şiddetiyle otoyoldaki araç takla attı

Idalia Kasırgası'nın şiddetiyle otoyoldaki araç takla attı

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde seyir halindeki bir araç, Idalia Kasırgası’nın şiddetiyle otoyolda takla atarak kaza yaptı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T17:06+0300

2023-08-31T17:06+0300

2023-08-31T17:06+0300

dünya

video

abd

kasırga

idalia kasırgası

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075085520_0:346:1827:1374_1920x0_80_0_0_1321a9857d7d9097d203d6b8aaf4e953.png

ABD’de etkili olan Idalia Kasırgası nedeniyle Güney Carolina eyaletine bağlı Goose Creek şehrindeki bir otoyolda ilerleyen seyir halindeki bir araç takla attı. Kasırga nedeniyle Georgia'da yaklaşık 107 bin, Kuzey Carolina’da 33 bin, Güney Carolina'da ise 23 bin yerleşim yeri elektriksiz kaldı.ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina eyaletinde acil durum ilan etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Idalia Kasırgası'nın şiddetiyle otoyoldaki araç takla attı Idalia Kasırgası 2023-08-31T17:06+0300 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, abd, kasırga, idalia kasırgası, видео, kaza