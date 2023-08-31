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CANLI YAYIN| Fidan ve Lavrov Moskova’da ortak basın toplantısı düzenliyor
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https://sputniknews.com.tr/20230831/idalia-kasirgasinin-siddetiyle-otoyoldaki-arac-takla-atti-1075085086.html
Idalia Kasırgası'nın şiddetiyle otoyoldaki araç takla attı
Idalia Kasırgası'nın şiddetiyle otoyoldaki araç takla attı
ABD’nin Güney Carolina eyaletinde seyir halindeki bir araç, Idalia Kasırgası’nın şiddetiyle otoyolda takla atarak kaza yaptı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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kasırga
idalia kasırgası
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ABD’de etkili olan Idalia Kasırgası nedeniyle Güney Carolina eyaletine bağlı Goose Creek şehrindeki bir otoyolda ilerleyen seyir halindeki bir araç takla attı. Kasırga nedeniyle Georgia'da yaklaşık 107 bin, Kuzey Carolina’da 33 bin, Güney Carolina'da ise 23 bin yerleşim yeri elektriksiz kaldı.ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina eyaletinde acil durum ilan etti.
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Idalia Kasırgası'nın şiddetiyle otoyoldaki araç takla attı
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video, abd, kasırga, idalia kasırgası, видео, kaza
video, abd, kasırga, idalia kasırgası, видео, kaza

Idalia Kasırgası'nın şiddetiyle otoyoldaki araç takla attı

17:06 31.08.2023
© İHA
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ABD’nin Güney Carolina eyaletinde seyir halindeki bir araç, Idalia Kasırgası’nın şiddetiyle otoyolda takla atarak kaza yaptı.
ABD’de etkili olan Idalia Kasırgası nedeniyle Güney Carolina eyaletine bağlı Goose Creek şehrindeki bir otoyolda ilerleyen seyir halindeki bir araç takla attı.

Kasırga nedeniyle Georgia'da yaklaşık 107 bin, Kuzey Carolina’da 33 bin, Güney Carolina'da ise 23 bin yerleşim yeri elektriksiz kaldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina eyaletinde acil durum ilan etti.
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