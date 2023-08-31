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CANLI YAYIN| Fidan ve Lavrov Moskova’da ortak basın toplantısı düzenliyor
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https://sputniknews.com.tr/20230831/icisleri-bakani-yerlikaya-turuncu-kategoride-yer-alan-firari-feto-uyesi-muglada-yakalandi-1075086184.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi Muğla’da yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi Muğla’da yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesinin Muğla’da yakalandığını duyurdu. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
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ali yerlikaya, fetö, muğla

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi Muğla’da yakalandı

17:28 31.08.2023
© İHAİçişleri Bakanı Yerlikaya: Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi Muğla’da yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi Muğla’da yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© İHA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesinin Muğla’da yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
“Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı. FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız. Terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek”
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