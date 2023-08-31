https://sputniknews.com.tr/20230831/gungorende-kahvehaneye-silahli-saldiri-2-olu-4-yarali-1075069037.html
Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Güngören'de ateş açılan kahvehaneden karşılık verilmesiyle çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T08:11+0300
2023-08-31T08:11+0300
2023-08-31T08:11+0300
türkiye
istanbul
silahlı çatışma
silahlı saldırı
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Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'ndeki kahvehaneye silahla ateş açıldı. İçeride bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı.Olayda Burak Kan ve Servet Avcı yaşamını yitirirken, Hüseyin H, Ertan B. ve Burak E. yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Yaralı olarak yakalandıPolis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, delil toplama çalışması yaptı.Burak Kan ve Servet Avcı'nın cesetleri incelemelerin ardından morga kaldırıldı.Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli Berkay D'yi, üzerindeki tabancayla Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde yaralı olarak yakaladı.Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/adanada-ailesinden-2-kisiyi-oldurdu-3-kisiyi-yaraladi-hastanede-hayatini-kaybetti-1075067969.html
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istanbul, silahlı çatışma, silahlı saldırı
istanbul, silahlı çatışma, silahlı saldırı
Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
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Güngören'de ateş açılan kahvehaneden karşılık verilmesiyle çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'ndeki kahvehaneye silahla ateş açıldı. İçeride bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı.
Olayda Burak Kan ve Servet Avcı yaşamını yitirirken, Hüseyin H, Ertan B. ve Burak E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralı olarak yakalandı
Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, delil toplama çalışması yaptı.
Burak Kan ve Servet Avcı'nın cesetleri incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli Berkay D'yi, üzerindeki tabancayla Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde yaralı olarak yakaladı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.