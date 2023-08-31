Türkiye
İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
BÜYÜK TAARRUZ
Bir milletin 101 yıllık bağımsızlık destanı
12:31
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230831/gungorende-kahvehaneye-silahli-saldiri-2-olu-4-yarali-1075069037.html
Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Güngören'de ateş açılan kahvehaneden karşılık verilmesiyle çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T08:11+0300
2023-08-31T08:11+0300
türkiye
istanbul
silahlı çatışma
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075069166_0:4:3521:1984_1920x0_80_0_0_1b31934aacdf733a63d8dd31bd4908c2.jpg
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'ndeki kahvehaneye silahla ateş açıldı. İçeride bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı.Olayda Burak Kan ve Servet Avcı yaşamını yitirirken, Hüseyin H, Ertan B. ve Burak E. yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Yaralı olarak yakalandıPolis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, delil toplama çalışması yaptı.Burak Kan ve Servet Avcı'nın cesetleri incelemelerin ardından morga kaldırıldı.Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli Berkay D'yi, üzerindeki tabancayla Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde yaralı olarak yakaladı.Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/adanada-ailesinden-2-kisiyi-oldurdu-3-kisiyi-yaraladi-hastanede-hayatini-kaybetti-1075067969.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075069166_436:0:3084:1986_1920x0_80_0_0_687f2858879db8e3d27d628895b4b083.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, silahlı çatışma, silahlı saldırı
istanbul, silahlı çatışma, silahlı saldırı

Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

08:11 31.08.2023
© AA / İlyas KaçarGüngören
Güngören - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AA / İlyas Kaçar
Abone olTelegram
Güngören'de ateş açılan kahvehaneden karşılık verilmesiyle çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'ndeki kahvehaneye silahla ateş açıldı. İçeride bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı.
Olayda Burak Kan ve Servet Avcı yaşamını yitirirken, Hüseyin H, Ertan B. ve Burak E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı olarak yakalandı

Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, delil toplama çalışması yaptı.
Burak Kan ve Servet Avcı'nın cesetleri incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli Berkay D'yi, üzerindeki tabancayla Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde yaralı olarak yakaladı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
TÜRKİYE
Adana'da ailesinden 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı: Hastanede hayatını kaybetti
06:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала