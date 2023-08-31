https://sputniknews.com.tr/20230831/gungorende-kahvehaneye-silahli-saldiri-2-olu-4-yarali-1075069037.html

Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Güngören'de kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

Güngören'de ateş açılan kahvehaneden karşılık verilmesiyle çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T08:11+0300

2023-08-31T08:11+0300

2023-08-31T08:11+0300

türkiye

istanbul

silahlı çatışma

silahlı saldırı

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Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'ndeki kahvehaneye silahla ateş açıldı. İçeride bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı.Olayda Burak Kan ve Servet Avcı yaşamını yitirirken, Hüseyin H, Ertan B. ve Burak E. yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Yaralı olarak yakalandıPolis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, delil toplama çalışması yaptı.Burak Kan ve Servet Avcı'nın cesetleri incelemelerin ardından morga kaldırıldı.Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli Berkay D'yi, üzerindeki tabancayla Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde yaralı olarak yakaladı.Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230831/adanada-ailesinden-2-kisiyi-oldurdu-3-kisiyi-yaraladi-hastanede-hayatini-kaybetti-1075067969.html

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istanbul, silahlı çatışma, silahlı saldırı