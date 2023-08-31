https://sputniknews.com.tr/20230831/galatasarayin-sampiyonlar-liginde-gruptaki-rakipleri-belli-oldu-1075090356.html

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T19:49+0300

2023-08-31T19:49+0300

2023-08-31T20:14+0300

galata

galatasaray sk

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile mücadele edecek.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen çekilişle belirlendi.Eski futbolcular Eric Abidal ve Joe Cole'un yaptığı kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray, Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının bulunduğu A Grubu'nda yer aldı. 19 Eylül'de başlayacak grup maçları, 13 Aralık'ta sona erecek. Dörderli 8 grupta yapılacak 6'şar karşılaşmanın ardından ilk 2 sırayı alan takımlar, son 16 turuna yükselecek. Üçüncüler ise yollarına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam edecek.Ekipler, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024 finali, 1 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.Kura sonucu belirlenen 8 grup şöyle:A Grubu: Bayern Münih (Almanya), Manchester United (İngiltere), Kopenhag (Danimarka), GalatasarayB Grubu: Sevilla (İspanya), Arsenal (İngiltere), PSV Eindhoven (Hollanda), Lens (Fransa)C Grubu: Napoli (İtalya), Real Madrid (İspanya), Braga (Portekiz), Union Berlin (Almanya)D Grubu: Benfica (Portekiz), Inter (İtalya), Salzburg (Avusturya), Real Sociedad (İspanya)E Grubu: Feyenoord (Hollanda), Atletico Madrid (İspanya), Lazio (İtalya), Celtic (İskoçya)F Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Borussia Dortmund (Almanya), Milan (İtalya), Newcastle United (İngiltere)G Grubu: Manchester City (İngiltere), Leipzig (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan), Young Boys (İsviçre)H Grubu: Barcelona (İspanya), Porto (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Royal Antwerp (Belçika)

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