https://sputniknews.com.tr/20230831/esad-turk-askerinin-suriyeden-cekilmesi-ikili-iliskilerin-normallesmesi-icin-gerekli-bir-kosul-1075087243.html

Esad: Türk askerinin Suriye'den çekilmesi, ikili ilişkilerin normalleşmesi için gerekli bir koşul

Esad: Türk askerinin Suriye'den çekilmesi, ikili ilişkilerin normalleşmesi için gerekli bir koşul

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türk askerinin Suriye topraklarından çekilmesinin Şam ile Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için gerekli bir koşul... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T18:16+0300

2023-08-31T18:16+0300

2023-08-31T18:16+0300

beşar esad

dünya

türkiye

suriye

ortadoğu

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan'ı Şam'da kabul eden Suriye Devlet Başkanı Esad, Türkiye-Suriye ilişkileri hakkında açıklama yaptı.Esad, Emirabdullahiyan'la Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü ele aldığı sırada, Türk askerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusuna değinerek Şam ile Ankara arasında normal ilişkilere dönülmesinin gerekli koşulu olarak bunun kaçınılmaz olduğunu ifade etti.Esad, İran ile Arap ülkeleri arasındaki barışçıl ilişkilerin bölgenin istikrar ve refahına katkı sunduğunu da kaydetti.

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beşar esad, türkiye, suriye, ortadoğu