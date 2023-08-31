https://sputniknews.com.tr/20230831/erdogan-ayriliklarimizi-derinlestirmek-yerine-musterekleri-cogaltmaliyiz-1075082996.html
Erdoğan: Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine müşterekleri çoğaltmalıyız
Erdoğan: Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine müşterekleri çoğaltmalıyız
Erdoğan, "Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine müşterekleri çoğaltmalıyız" dedi. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T15:57+0300
2023-08-31T15:57+0300
2023-08-31T16:02+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine müşterekleri çoğaltmalıyız
15:57 31.08.2023 (güncellendi: 16:02 31.08.2023) Abone ol
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Erdoğan, "Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine müşterekleri çoğaltmalıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine müşterekleri çoğaltmalıyız. 100. yıl marşımız bu yönde atılmış adımlardan biriydi. Her konuda aynı düşünmesek de aynı yönde bakmayı başarabilmeliyiz.