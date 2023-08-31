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Erdoğan: Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine müşterekleri çoğaltmalıyız
Erdoğan: Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine müşterekleri çoğaltmalıyız
Erdoğan, "Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine müşterekleri çoğaltmalıyız" dedi. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı

Erdoğan: Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine müşterekleri çoğaltmalıyız

15:57 31.08.2023 (güncellendi: 16:02 31.08.2023)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılarak, konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılarak, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AA / Mustafa Kamacı
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Erdoğan, "Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine müşterekleri çoğaltmalıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine müşterekleri çoğaltmalıyız. 100. yıl marşımız bu yönde atılmış adımlardan biriydi. Her konuda aynı düşünmesek de aynı yönde bakmayı başarabilmeliyiz.
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