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İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230831/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075069897.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,7140 liradan, euro 29,1640 liradan güne başladı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 26,7120 liradan alınan dolar, 26,7140 liradan satılıyor. 29,1620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,1640 lira olarak belirlendi.Salı günü doların satış fiyatı 26,5370 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9140 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 669 lira, çeyrek altın 2 bin 705 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 786 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1944 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.907 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.36 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.36 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 27.243 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:33 31.08.2023
© İHADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© İHA
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,7140 liradan, euro 29,1640 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,7120 liradan alınan dolar, 26,7140 liradan satılıyor. 29,1620 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,1640 lira olarak belirlendi.
Salı günü doların satış fiyatı 26,5370 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9140 lira olmuştu

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 669 lira, çeyrek altın 2 bin 705 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 786 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1944 puandan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.907 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 85.36 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.36 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 27.243 dolar seviyesinde.
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
29 Ağustos, 09:19
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