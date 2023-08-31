Erdoğan: Depremzede balıkçılarımıza gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında destek vereceğiz

Günün bu saatinde sizleri Beykoz'da böyle birlik ve beraberlik içinde görmek beni gerçekten çok mutlu etti. 4,5 aylık hasret bugün sona eriyor. Balıkçılık sektörüne sağladığımız destekleri en iyi sizler biliyorsunuz. Maliyetlerini düşürmek için ÖTV'siz yakıt veriyoruz. Bugüne kadar 15,6 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteğinde bulunduk. Anlaşmalı kurumlar aracılığıyla su ürünleri hizmeti sunan vatandaşlarımıza krediler veriyoruz. Günün bu saatinde sizleri Beykoz'da böyle birlik ve beraberlik içinde görmek beni gerçekten çok mutlu etti. 4,5 aylık hasret bugün sona eriyor. Balıkçılık sektörüne sağladığımız destekleri en iyi sizler biliyorsunuz. Maliyetlerini düşürmek için ÖTV'siz yakıt veriyoruz. Bugüne kadar 15,6 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteğinde bulunduk. Anlaşmalı kurumlar aracılığıyla su ürünleri hizmeti sunan vatandaşlarımıza krediler veriyoruz.

Bugüne kadar 313 milyon kıyı balıkçımıza ödeme yaptık. Depremzede vatandaşlarımızı kaderlerine terk etmedik. Deprem bölgesinde balıkçılık yapan vatandaşlarımıza destek veriyoruz. Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 lira ila 60 bin lira tutarında miktarı hesaplarına yatırıyoruz. Bugüne kadar 313 milyon kıyı balıkçımıza ödeme yaptık. Depremzede vatandaşlarımızı kaderlerine terk etmedik. Deprem bölgesinde balıkçılık yapan vatandaşlarımıza destek veriyoruz. Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 lira ila 60 bin lira tutarında miktarı hesaplarına yatırıyoruz.