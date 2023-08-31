Erdoğan: Depremzede balıkçılarımıza gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında destek vereceğiz
21:44 31.08.2023 (güncellendi: 22:08 31.08.2023)
© AA / Murat KulaCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / Murat Kula
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın itibariyle gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış programında konuşuyor
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Günün bu saatinde sizleri Beykoz'da böyle birlik ve beraberlik içinde görmek beni gerçekten çok mutlu etti. 4,5 aylık hasret bugün sona eriyor. Balıkçılık sektörüne sağladığımız destekleri en iyi sizler biliyorsunuz. Maliyetlerini düşürmek için ÖTV'siz yakıt veriyoruz. Bugüne kadar 15,6 milyar lira ÖTV'siz yakıt desteğinde bulunduk. Anlaşmalı kurumlar aracılığıyla su ürünleri hizmeti sunan vatandaşlarımıza krediler veriyoruz.
Bugüne kadar 313 milyon kıyı balıkçımıza ödeme yaptık. Depremzede vatandaşlarımızı kaderlerine terk etmedik. Deprem bölgesinde balıkçılık yapan vatandaşlarımıza destek veriyoruz. Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 lira ila 60 bin lira tutarında miktarı hesaplarına yatırıyoruz.
Biz 3 tarafı denizlerle çevrili dünyanın en güzel ülkelerinden biriyiz. Deniz ve su ürünlerinde her yıl hedef büyüterek yolumuza devam ediyoruz. 2023 hedefimiz 1 milyar ihracat hedefimiz vardı, 4 yıl önce bu hedefimize ulaştık. Bu yıl hedefimiz rekor kırmak. Türk somonu ile levrek ve çipurayı dünyada marka haline getirdik. Türk somonu çok ciddi talep gördü. Artık balıkçılarımız dünyaya açılıyor. Afrika ülkelerinde 50 balıkçı gemimiz binden fazla tayfa ile balıkçılık yapıyor.