https://sputniknews.com.tr/20230831/cumhurbaskani-erdogan-hava-harp-okulu-komutanligi-diploma-ve-sancak-devir-teslim-toreninde-1075088795.html
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz
Hava Harp Okulu Komutanlığı diploma ve sancak devir teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T18:27+0300
2023-08-31T18:27+0300
2023-08-31T18:43+0300
recep tayyip erdoğan
son dakika
diploma
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1a/1074953771_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2e756a877501da7c033d28de36cd2f7f.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı'nın diploma ve sancak devir teslim töreninde konuşma gerçekleştirdi."Kendi savaş uçaklarını geliştiren üretebilen ülke haline geldik Savunma sanayiinde son dönemde yaptığımız atılımlar sayesinde teknolojideki eksiklikleri büyük ölçüde giderdik. Savunmada yerlilik oranı yüzde 80’e çıktı" açıklamasında bulunan Erdoğan "Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1a/1074953771_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7b581b3d811834f581aa1cb6c3c6a058.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, son dakika, diploma
recep tayyip erdoğan, son dakika, diploma
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz
18:27 31.08.2023 (güncellendi: 18:43 31.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Hava Harp Okulu Komutanlığı diploma ve sancak devir teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı'nın diploma ve sancak devir teslim töreninde konuşma gerçekleştirdi.
"Kendi savaş uçaklarını geliştiren üretebilen ülke haline geldik Savunma sanayiinde son dönemde yaptığımız atılımlar sayesinde teknolojideki eksiklikleri büyük ölçüde giderdik. Savunmada yerlilik oranı yüzde 80’e çıktı" açıklamasında bulunan Erdoğan "Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.