Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
BÜYÜK TAARRUZ
Bir milletin 101 yıllık bağımsızlık destanı
12:31
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TÜRK TİYATROSUNUN ÇINARI
‘Fernand Sansua’ isminin hikayesi neydi?
14:33
13 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya’dan uranyum alımını 2 katın üstüne çıkardı
15:00
3 dk
SESLİ HABER
Rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü
16:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Zirvesi’nden çıkan sonuç dünyanın gündemine oturdu
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Elon Musk duyurdu: Soros insanlıktan nefret ediyor, dava açıyorum
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı militanlar 23 silah arkadaşını infaz etti
19:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230831/cumhurbaskani-erdogan-hava-harp-okulu-komutanligi-diploma-ve-sancak-devir-teslim-toreninde-1075088795.html
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz
Hava Harp Okulu Komutanlığı diploma ve sancak devir teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T18:27+0300
2023-08-31T18:43+0300
recep tayyip erdoğan
son dakika
diploma
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1a/1074953771_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2e756a877501da7c033d28de36cd2f7f.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı'nın diploma ve sancak devir teslim töreninde konuşma gerçekleştirdi."Kendi savaş uçaklarını geliştiren üretebilen ülke haline geldik Savunma sanayiinde son dönemde yaptığımız atılımlar sayesinde teknolojideki eksiklikleri büyük ölçüde giderdik. Savunmada yerlilik oranı yüzde 80’e çıktı" açıklamasında bulunan Erdoğan "Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1a/1074953771_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7b581b3d811834f581aa1cb6c3c6a058.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, son dakika, diploma
recep tayyip erdoğan, son dakika, diploma

Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz

18:27 31.08.2023 (güncellendi: 18:43 31.08.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Hava Harp Okulu Komutanlığı diploma ve sancak devir teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı'nın diploma ve sancak devir teslim töreninde konuşma gerçekleştirdi.
"Kendi savaş uçaklarını geliştiren üretebilen ülke haline geldik Savunma sanayiinde son dönemde yaptığımız atılımlar sayesinde teknolojideki eksiklikleri büyük ölçüde giderdik. Savunmada yerlilik oranı yüzde 80’e çıktı" açıklamasında bulunan Erdoğan "Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала