https://sputniknews.com.tr/20230831/cumhurbaskani-erdogan-hava-harp-okulu-komutanligi-diploma-ve-sancak-devir-teslim-toreninde-1075088795.html

Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz

Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz

Hava Harp Okulu Komutanlığı diploma ve sancak devir teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T18:27+0300

2023-08-31T18:27+0300

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recep tayyip erdoğan

son dakika

diploma

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı'nın diploma ve sancak devir teslim töreninde konuşma gerçekleştirdi."Kendi savaş uçaklarını geliştiren üretebilen ülke haline geldik Savunma sanayiinde son dönemde yaptığımız atılımlar sayesinde teknolojideki eksiklikleri büyük ölçüde giderdik. Savunmada yerlilik oranı yüzde 80’e çıktı" açıklamasında bulunan Erdoğan "Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

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recep tayyip erdoğan, son dakika, diploma