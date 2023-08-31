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https://sputniknews.com.tr/20230831/cinliler-defne-samyeliyi-arastiriyor-pekine-gidecek-1075086863.html
Çinliler Defne Samyeli'yi araştırıyor: Pekin'e gidecek
Çinliler Defne Samyeli'yi araştırıyor: Pekin'e gidecek
Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı Defne Samyeli'yi araştırıyor. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
defne samyeli
çin
çinliler
araştırma
gençlik
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Xiamen Üniversitesi'nde genetik bilimi üzerine çalışan araştırmacıların dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örneklerle yürüttükleri bir araştırmada, Türkiye'den 51 yaşındaki iki çocuk annesi Defne Samyeli'yi inceledikleri ortaya çıktı.NTV'nin haberine göre önümüzdeki aylarda Pekin'e gitmeye hazırlanan Defne Samyeli, burada 4 bin kişiye cilt sağlığı ve güzellik konusunda konferans verecek.Defne Samyeli, konuyla ilgili şunları söyledi:
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çinliler neden defne samyeliyi araştıracak, defne samyeli çinliler araştıracak, çin defne samyeli

Çinliler Defne Samyeli'yi araştırıyor: Pekin'e gidecek

17:50 31.08.2023 (güncellendi: 17:52 31.08.2023)
© AADefne Samyeli
Defne Samyeli - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AA
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Çin’in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi’nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı Defne Samyeli'yi araştırıyor.
Xiamen Üniversitesi'nde genetik bilimi üzerine çalışan araştırmacıların dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örneklerle yürüttükleri bir araştırmada, Türkiye'den 51 yaşındaki iki çocuk annesi Defne Samyeli'yi inceledikleri ortaya çıktı.
NTV'nin haberine göre önümüzdeki aylarda Pekin'e gitmeye hazırlanan Defne Samyeli, burada 4 bin kişiye cilt sağlığı ve güzellik konusunda konferans verecek.
Defne Samyeli, konuyla ilgili şunları söyledi:

Gerçekten çok şaşkınım. Bize Orta Doğu'dan ilgi gösterilmesine alışığım ama Uzakdoğu'dan beni takip eden, hatta araştıran böyle bir kadronun olduğunu bilmek ve bir konferansta beni dinlemeye bu kadar çok kişinin geleceğini öğrenmek bana büyük bir sürpriz oldu. Elbette çok sevinçle karşıladığım bir sürpriz. Dünyanın neresinde olursa olsun tutkuyla ilgilendiğim konularda böyle kalabalıkların önüne çıkıp konuşmak benim için büyük mutluluk."

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