https://sputniknews.com.tr/20230831/bryansk-bolgesinde-ukraynanin-ihali-saldiri-girisimi-onlendi-1075075208.html
Bryansk Bölgesi'nde Ukrayna'nın İHA'lı saldırı girişimi önlendi
Bryansk Bölgesi'nde Ukrayna'nın İHA'lı saldırı girişimi önlendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesi'nde Kiev rejimine ait uçak tipi İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T12:12+0300
2023-08-31T12:12+0300
2023-08-31T12:12+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
insansız hava aracı (iha)
terör
terör saldırısı
terör örgütü
rusya
rusya savunma bakanlığı
saldırı
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Bakanlık, Rusya topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı girişiminde bulunan Ukrayna'nın İHA'sının sabah saat 10.00 sularında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlığı açıklamasına göre İHA, Bryans Bölgesi semalarında hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek vuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230831/fsb-rusyada-bir-dizi-teror-saldirisi-hazirlayan-ukraynali-sabotajcilar-etkisiz-hale-getirildi-1075074283.html
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ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), terör, terör saldırısı, terör örgütü, rusya, rusya savunma bakanlığı, saldırı, hava savunma, hava savunma sistemi
Bryansk Bölgesi'nde Ukrayna'nın İHA'lı saldırı girişimi önlendi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesi'nde Kiev rejimine ait uçak tipi İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.
Bakanlık, Rusya topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı girişiminde bulunan Ukrayna'nın İHA'sının sabah saat 10.00 sularında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığı açıklamasına göre İHA, Bryans Bölgesi semalarında hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek vuruldu.