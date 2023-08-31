Türkiye
İstanbul'da 5 ilçede elektrikli scooter kararı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
BÜYÜK TAARRUZ
Bir milletin 101 yıllık bağımsızlık destanı
12:31
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/bryansk-bolgesinde-ukraynanin-ihali-saldiri-girisimi-onlendi-1075075208.html
Bryansk Bölgesi'nde Ukrayna'nın İHA'lı saldırı girişimi önlendi
Bryansk Bölgesi'nde Ukrayna'nın İHA'lı saldırı girişimi önlendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesi'nde Kiev rejimine ait uçak tipi İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T12:12+0300
2023-08-31T12:12+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
insansız hava aracı (iha)
terör
terör saldırısı
terör örgütü
rusya
rusya savunma bakanlığı
saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075308_0:216:2874:1833_1920x0_80_0_0_529cc05343b71cc3e8bb13e653986407.jpg
Bakanlık, Rusya topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı girişiminde bulunan Ukrayna'nın İHA'sının sabah saat 10.00 sularında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlığı açıklamasına göre İHA, Bryans Bölgesi semalarında hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek vuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230831/fsb-rusyada-bir-dizi-teror-saldirisi-hazirlayan-ukraynali-sabotajcilar-etkisiz-hale-getirildi-1075074283.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075075308_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_f742340d95addcb58e735a3a94aa8724.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), terör, terör saldırısı, terör örgütü, rusya, rusya savunma bakanlığı, saldırı, hava savunma, hava savunma sistemi
ukrayna, ukrayna krizi, insansız hava aracı (iha), terör, terör saldırısı, terör örgütü, rusya, rusya savunma bakanlığı, saldırı, hava savunma, hava savunma sistemi

Bryansk Bölgesi'nde Ukrayna'nın İHA'lı saldırı girişimi önlendi

12:12 31.08.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırındaki Bryansk Bölgesi'nde Kiev rejimine ait uçak tipi İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.
Bakanlık, Rusya topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı girişiminde bulunan Ukrayna'nın İHA'sının sabah saat 10.00 sularında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığı açıklamasına göre İHA, Bryans Bölgesi semalarında hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek vuruldu.
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
Ukrayna krizi
FSB: Rusya'da bir dizi terör saldırısı hazırlayan Ukraynalı sabotajcılar etkisiz hale getirildi
11:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала