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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/bm-genel-sekreteri-guterres-tahil-anlasmasiyla-ilgili-somut-onerilerimizi-lavrova-sunduk-1075092633.html
BM Genel Sekreteri Guterres: Tahıl anlaşmasıyla ilgili somut önerilerimizi Lavrov’a sunduk
BM Genel Sekreteri Guterres: Tahıl anlaşmasıyla ilgili somut önerilerimizi Lavrov’a sunduk
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rus gıda ve gübresinin dünya pazarına ihracatını kolaylaştıracak özel çözümleri Rusya Dışişleri... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T22:07+0300
2023-08-31T22:07+0300
ukrayna krizi
guterres
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
tahıl
sergey lavrov
gıda
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Guterres, “Rusya Dışişleri Bakanı'na gönderdiğim bir mektupta, Karadeniz girişiminin yeniden başlatılması için koşullar yaratmamıza olanak tanıyan bir dizi somut öneri sunduk” açıklamasında bulundu.“Rusya’nın taleplerini dikkate aldık” diyen Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü: Guterres, “Rusya’nın endişelerine yanıt olarak bazı özel çözümlerimiz var. Bu çözümler, Rus gıda ve gübrelerinin küresel pazarlara daha iyi erişimini sağlayacak” dedi.BM Genel Sekreteri, ciddi bir çalışmanın yapılması durumunda, Rusya, Ukrayna ve tüm dünya için olumlu sonuç alınabileceği umudunu dile getirdi.
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guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, tahıl, sergey lavrov, gıda, gübre, rusya

BM Genel Sekreteri Guterres: Tahıl anlaşmasıyla ilgili somut önerilerimizi Lavrov’a sunduk

22:07 31.08.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinBRICS liderler zirvesine katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BRICS liderler zirvesine katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rus gıda ve gübresinin dünya pazarına ihracatını kolaylaştıracak özel çözümleri Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a sunduğunu belirtti.
Guterres, “Rusya Dışişleri Bakanı'na gönderdiğim bir mektupta, Karadeniz girişiminin yeniden başlatılması için koşullar yaratmamıza olanak tanıyan bir dizi somut öneri sunduk” açıklamasında bulundu.
“Rusya’nın taleplerini dikkate aldık” diyen Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karadeniz girişiminin yeniden başlatılmasına temel oluşturabilecek bir öneride bulunduğuma inanıyorum. Ancak bu yeniden başlatma, istikrarlı olmalı. Krizden krize, durdurmadan durdurmaya yaşayan bir Karadeniz girişimi olamaz.”

Guterres, “Rusya’nın endişelerine yanıt olarak bazı özel çözümlerimiz var. Bu çözümler, Rus gıda ve gübrelerinin küresel pazarlara daha iyi erişimini sağlayacak” dedi.
BM Genel Sekreteri, ciddi bir çalışmanın yapılması durumunda, Rusya, Ukrayna ve tüm dünya için olumlu sonuç alınabileceği umudunu dile getirdi.
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