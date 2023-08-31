https://sputniknews.com.tr/20230831/bm-genel-sekreteri-guterres-tahil-anlasmasiyla-ilgili-somut-onerilerimizi-lavrova-sunduk-1075092633.html

BM Genel Sekreteri Guterres: Tahıl anlaşmasıyla ilgili somut önerilerimizi Lavrov’a sunduk

BM Genel Sekreteri Guterres: Tahıl anlaşmasıyla ilgili somut önerilerimizi Lavrov’a sunduk

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rus gıda ve gübresinin dünya pazarına ihracatını kolaylaştıracak özel çözümleri Rusya Dışişleri... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T22:07+0300

2023-08-31T22:07+0300

2023-08-31T22:07+0300

ukrayna krizi

guterres

bm genel sekreteri antonio guterres

antonio guterres

tahıl

sergey lavrov

gıda

gübre

rusya

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Guterres, “Rusya Dışişleri Bakanı'na gönderdiğim bir mektupta, Karadeniz girişiminin yeniden başlatılması için koşullar yaratmamıza olanak tanıyan bir dizi somut öneri sunduk” açıklamasında bulundu.“Rusya’nın taleplerini dikkate aldık” diyen Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü: Guterres, “Rusya’nın endişelerine yanıt olarak bazı özel çözümlerimiz var. Bu çözümler, Rus gıda ve gübrelerinin küresel pazarlara daha iyi erişimini sağlayacak” dedi.BM Genel Sekreteri, ciddi bir çalışmanın yapılması durumunda, Rusya, Ukrayna ve tüm dünya için olumlu sonuç alınabileceği umudunu dile getirdi.

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guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, tahıl, sergey lavrov, gıda, gübre, rusya