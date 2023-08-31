https://sputniknews.com.tr/20230831/benzinde-indirim-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1075069386.html
Benzinde indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
Benzinde indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
Benzinde 97 kuruşluk indirim gerçekleşti. Söz konusu fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T08:42+0300
2023-08-31T08:42+0300
2023-08-31T08:42+0300
ekonomi
benzin
motorin
indirim
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Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı.Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği meydana gelmedi.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.81 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230830/benzine-indirim-yolda-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075041721.html
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benzin, motorin, indirim
Benzinde indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı
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Benzinde 97 kuruşluk indirim gerçekleşti. Söz konusu fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.
Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği meydana gelmedi.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.81 liradan satılıyor.