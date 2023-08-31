https://sputniknews.com.tr/20230831/benzinde-indirim-pompa-satis-fiyatlarina-yansidi-1075069386.html

Benzinde indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı

Benzinde indirim: Pompa satış fiyatlarına yansıdı

Benzinde 97 kuruşluk indirim gerçekleşti. Söz konusu fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T08:42+0300

2023-08-31T08:42+0300

2023-08-31T08:42+0300

ekonomi

benzin

motorin

indirim

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Dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. 31 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompa satış fiyatlarına yansıdı.Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği meydana gelmedi.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.81 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230830/benzine-indirim-yolda-guncel-akaryakit-fiyatlari-1075041721.html

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benzin, motorin, indirim