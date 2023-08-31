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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/bati-basini-ukrayna-abdnin-vaat-ettigi-14-vampire-sisteminden-4unu-teslim-aldi-1075079122.html
Batı basını: Ukrayna, ABD’nin vaat ettiği 14 VAMPIRE sisteminden 4'ünü teslim aldı
Batı basını: Ukrayna, ABD’nin vaat ettiği 14 VAMPIRE sisteminden 4'ünü teslim aldı
Bloomberg, Ukrayna yönetiminin 2023 yılında ABD'nin vaat ettiği insansız hava araçlarına karşı savunma sağlayan 14 VAMPIRE sisteminden 4'ünü teslim aldığını... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T14:00+0300
2023-08-31T14:00+0300
ukrayna krizi
diplomatik nota
abd
nato
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
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ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg’in ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) ve sistemleri üreten L3Harris Technologies şirketine dayandırdığı haberine göre Kiev, 2023’ün ortalarında Washington’un vaat ettiği insansız hava araçları (İHA) ile mücadeleye yönelik 14 adet VAMIRE sisteminden 4’ünü teslim aldı.Daha önce Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin VAMPIRE sistemlerinin Ukrayna'ya transferini geciktirdiğini bildirmişti. Yardım daha geçtiğimiz yılın ağustos ayında duyurulmuştu, ancak üretici şirket L3Harris Technologies ile yapılan 40 milyon dolarlık sözleşme ancak aralık ayında onaylanmıştı.Pentagon’un ilgili açıklamasında, “VAMPIRE sistemleri teslim edilmiş olup, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor” ifadeleri yer aldı.L3Harris Technologies’in yatırımcılara yönelik bilgilendirmesinden anlaşılabildiği üzere, ocak ayında kontratı imzalanan ilk 14 VAMPIRE sisteminin 4’ü, bu yılın ortalarında Ukrayna’ya ulaştırıldı. Sistemlerin geri kalanının ise yılsonuna Ukrayna ordusuna teslim edilmesi planlamıyor.Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle daha önce NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230831/fsb-rusyada-bir-dizi-teror-saldirisi-hazirlayan-ukraynali-sabotajcilar-etkisiz-hale-getirildi-1075074283.html
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diplomatik nota, abd, nato, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, insansız hava aracı (iha), silah yardımı, savunma
diplomatik nota, abd, nato, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, insansız hava aracı (iha), silah yardımı, savunma

Batı basını: Ukrayna, ABD’nin vaat ettiği 14 VAMPIRE sisteminden 4'ünü teslim aldı

14:00 31.08.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Bloomberg, Ukrayna yönetiminin 2023 yılında ABD'nin vaat ettiği insansız hava araçlarına karşı savunma sağlayan 14 VAMPIRE sisteminden 4'ünü teslim aldığını bildirdi.
ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg’in ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) ve sistemleri üreten L3Harris Technologies şirketine dayandırdığı haberine göre Kiev, 2023’ün ortalarında Washington’un vaat ettiği insansız hava araçları (İHA) ile mücadeleye yönelik 14 adet VAMIRE sisteminden 4’ünü teslim aldı.
Daha önce Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin VAMPIRE sistemlerinin Ukrayna'ya transferini geciktirdiğini bildirmişti. Yardım daha geçtiğimiz yılın ağustos ayında duyurulmuştu, ancak üretici şirket L3Harris Technologies ile yapılan 40 milyon dolarlık sözleşme ancak aralık ayında onaylanmıştı.
Pentagon’un ilgili açıklamasında, “VAMPIRE sistemleri teslim edilmiş olup, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor” ifadeleri yer aldı.
L3Harris Technologies’in yatırımcılara yönelik bilgilendirmesinden anlaşılabildiği üzere, ocak ayında kontratı imzalanan ilk 14 VAMPIRE sisteminin 4’ü, bu yılın ortalarında Ukrayna’ya ulaştırıldı. Sistemlerin geri kalanının ise yılsonuna Ukrayna ordusuna teslim edilmesi planlamıyor.
Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle daha önce NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.
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