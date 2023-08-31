https://sputniknews.com.tr/20230831/bati-basini-ukrayna-abdnin-vaat-ettigi-14-vampire-sisteminden-4unu-teslim-aldi-1075079122.html

Batı basını: Ukrayna, ABD’nin vaat ettiği 14 VAMPIRE sisteminden 4'ünü teslim aldı

Batı basını: Ukrayna, ABD’nin vaat ettiği 14 VAMPIRE sisteminden 4'ünü teslim aldı

Bloomberg, Ukrayna yönetiminin 2023 yılında ABD'nin vaat ettiği insansız hava araçlarına karşı savunma sağlayan 14 VAMPIRE sisteminden 4'ünü teslim aldığını... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T14:00+0300

2023-08-31T14:00+0300

2023-08-31T14:00+0300

ukrayna krizi

diplomatik nota

abd

nato

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

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ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg’in ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) ve sistemleri üreten L3Harris Technologies şirketine dayandırdığı haberine göre Kiev, 2023’ün ortalarında Washington’un vaat ettiği insansız hava araçları (İHA) ile mücadeleye yönelik 14 adet VAMIRE sisteminden 4’ünü teslim aldı.Daha önce Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin VAMPIRE sistemlerinin Ukrayna'ya transferini geciktirdiğini bildirmişti. Yardım daha geçtiğimiz yılın ağustos ayında duyurulmuştu, ancak üretici şirket L3Harris Technologies ile yapılan 40 milyon dolarlık sözleşme ancak aralık ayında onaylanmıştı.Pentagon’un ilgili açıklamasında, “VAMPIRE sistemleri teslim edilmiş olup, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor” ifadeleri yer aldı.L3Harris Technologies’in yatırımcılara yönelik bilgilendirmesinden anlaşılabildiği üzere, ocak ayında kontratı imzalanan ilk 14 VAMPIRE sisteminin 4’ü, bu yılın ortalarında Ukrayna’ya ulaştırıldı. Sistemlerin geri kalanının ise yılsonuna Ukrayna ordusuna teslim edilmesi planlamıyor.Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle daha önce NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230831/fsb-rusyada-bir-dizi-teror-saldirisi-hazirlayan-ukraynali-sabotajcilar-etkisiz-hale-getirildi-1075074283.html

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