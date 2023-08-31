https://sputniknews.com.tr/20230831/bati-basini-ingiltere-nukleer-kapasiteli-f-15-ucaklarini-f-35a-ile-degistirecek-1075084211.html

Batı basını: İngiltere, nükleer kapasiteli F-15 uçaklarını F-35A ile değiştirecek

Batı basını: İngiltere, nükleer kapasiteli F-15 uçaklarını F-35A ile değiştirecek

İngiliz The Telegraph gazetesi, İngiltere'de nükleer silah taşıma kapasitesine sahip ABD yapımı F-15'lerinin yerini F-35A uçaklarının alacağını yazdı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T16:29+0300

2023-08-31T16:29+0300

2023-08-31T16:29+0300

savunma

ingiltere

f-15

nükleer

f-35

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Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip ABD yapımı F-35A uçakları, yakında İngiltere'deki Lakenheath Hava Kuvvetleri Üssü'nde konuşlandırılacak ve halihazırda orada bulunan F-15'lerin yerini alacak.“İki F-35A filosu en kısa süre içinde ABD tarafından kiralanan Suffolk'taki Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'ne ulaşacak” denilen haberde, bu ‘hayalet uçakların’ nükleer silah taşıma kapasitesine sahip oldukları ifade edildi.Gazeteye konuşan kaynak, 54 uçağın bu yılın sonunda veya 2024 yılında İngiltere'ye ulaşacağı bilgisini paylaştı.Yeni gelecek olan uçakların, aynı üste bulunan, daha az gelişmiş nükleer kapasiteli F-15 uçaklarının yerine geçeceği ifade edildi.

ingiltere

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ingiltere, f-15, nükleer, f-35