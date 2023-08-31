https://sputniknews.com.tr/20230831/bakan-tunc-ulke-bassavciligi-olgunlasmis-bir-oneri-degil-1075074505.html

Bakan Tunç: 'Ülke Başsavcılığı' olgunlaşmış bir öneri değil

Bakan Tunç: 'Ülke Başsavcılığı' olgunlaşmış bir öneri değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı' adının 'Ülke Başsavcılığı' olarak yeniden yapılandırılması... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T11:52+0300

2023-08-31T11:52+0300

2023-08-31T11:52+0300

türkiye

yılmaz tunç

kira

yargıtay

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Katıldığı canlı yayında gündemi değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı' adının 'Ülke Başsavcılığı' olarak yeniden yapılandırılması önerisine ilişkin, ”Bu öneri bir düşünce aşamasında, henüz olgunlaşmış bir öneri değil. Daha önce de Yargıtay Başkanımız ile sohbetlerimizde dile getirilen bir husustu Türkiye Başsavcılığı. Özellikle yurt dışında Türkiye aleyhinde işlenen suçlar var. Bunların TCK'da yetki ve zaman bakımından nasıl soruşturulacağına yönelik düzenlemeler TCK ile belirlenmiş. Burada bazı ihtiyaçlardan bahsediyor Yargıtay Başkanımız. Henüz daha düşünce aşamasında” ifadelerini kullandı.Kira artış sınırıBakan Tunç ayrıca kiralarda üst sınırın 1 yıl daha yüzde 25'i geçemeyeceğini ifade ederek, "Kira davaları ile ilgili bir artış söz konusu oldu. Kiralarda fahiş artışlar söz konusu oldu. Enflasyonun da üzerinde artış söz konusu olunca TBMM Borçlar Kanunu'na ek madde eklendi. 'Kirada üst sınır yüzde 25’i geçemez' şeklinde bir hüküm getirilmişti, bu tekrar uzatıldı. 1 yıl daha yüzde 25 üst sınır uygulanacak" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230831/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-yeni-donem-basliyor-zorunlu-olacak-1075068644.html

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