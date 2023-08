https://sputniknews.com.tr/20230831/bahceliden-parti-teskilatlarina-bugun-yapacagimiz-her-fedakarlik-super-guc-turkiyesinin-catisi-1075082056.html

Bahçeli'den parti teşkilatlarına: 'Bugün yapacağımız her fedakarlık, süper güç Türkiye'sinin çatısı'

Bahçeli'den parti teşkilatlarına: 'Bugün yapacağımız her fedakarlık, süper güç Türkiye'sinin çatısı'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugün yapacağımız her fedakarlık, yeni yüzyılın süper güç Türkiye'sinin çatısını örecek... 31.08.2023

MHP Lideri Bahçeli, yarın başlayacak MHP il kongeleri nedeniyle teşkilatlara yazılı bir mesaj gönderdi. Bahçeli mesajında, kongre delegelerinin Türkiye’nin gelecek umudu ve gerçek ufku olduğunu belirterek, “Düşe kalka ilerleyen beşeriyet kervanının tam tersine duruşunuzla hayranlık uyandırıyor, dirayetinizle de birilerinin uykularını kaçırıyorsunuz. Gönüller arasına köprüler kuran, uçurumları inancıyla kapatan, Türklüğün irfanını zinde ve zirvede tutmak için çırpınan bu çağın serdengeçtilerisiniz. Tıpkı uzun bir keşfe çıkan seyyah gibi milletimizin sinesinde saklı duran hazinelerini muhabbetle çıkarıyor, onlarla kucaklaşıyorsunuz. İnsanlık tarihi, ülkelerin çoğunlukla içeriden teslim alınacağına dair sayısız tecrübi misali kayıt altına almıştır. Kalenin kilit tutmaması veya kaleyi içten çökertmek mana ve mesaj itibarıyla bu ifadeye çalıştığım tarih hakikatiyle ilişkilidir. Ancak ihanet ne kadar diri olursa olsun, iç işgal cephesi nasıl bir oyuna teşebbüs ederse etsin, milletine ve vatanına karşılıksız hizmetle mükellef cesur yürekler olduğu müddetçe menfur çabalar boşunadır. İşte bu cesur ve teslim alınamaz yürekler Milliyetçi- Ülkücü Hareket’in her onurlu mensubu, yani sizlersiniz” dedi.'Türkiye’nin iç çekişmelere gömülmesini isteyenlerin nihayet devri kapanmıştır'Bahçeli, şöyle devam etti:'Bugün yapacağımız her fedakarlık, yeni yüzyılın süper güç Türkiye’sinin çatısını örecek, sütunlarını dikecektir'Bugün atacakları her adımın Türkiye’nin yeni yüzyılını imar ve ihya edeceğini dile getiren Bahçeli, “Bugün yapacağımız her fedakarlık, yeni yüzyılın süper güç Türkiye’sinin çatısını örecek, sütunlarını dikecektir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyaset felsefesinin özü ve öznesi insandır. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli, daha zengin, daha iyi hayat şartlarına ulaşmış insan gayemizden, aynı şekilde toplum ve millet amacımızdan taviz vermeden haklı ve hürriyet merkezli mücadelemizi istikrarlı şekilde sürdürmekte kararlıyız” dedi.'Günü kurtarmaktan başka hesabı olmayan köksüz ve fikirsiz siyaset Türkiye’mize asla layık değildir'Türkiye’ye zilletin müstahak olmadığını belirten Bahçeli, “Hezimet vaat eden, çıkar ve koltuk hesabı yapan, kulislerin fısıltısıyla ayakta duran, fitnenin ikmaliyle varlığını koruyan, günü kurtarmaktan başka hesabı olmayan köksüz ve fikirsiz siyaset Türkiye’mize asla layık değildir. Yolu doğru olanın yükü ağırdır. Bizim yolumuz belli, yönümüz bilinmektedir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in yolu hak yolu, halk yolu, hakikat yolu, vatan yolu, Kızılelma yolu, elbette Allah yoludur. Yolsuzun yol tarifi neyse, cahilin allame pozu vermesi aynısıdır. Ne mutlu, emaneti bugünlere kadar taşıyanlara, ne mutlu aldıkları yadigârı elden ele geçirenlere, ne mutlu, mükafatı çile, madalyası yara, armağanı şehadet olan davamızı bugünlere kadar omuzlayanlara. Elbette bugünlere kolay gelinmedi, bugünler kendiliğinden gelmedi, davamız ezelden beri haklıydı. Ama hep haklı çıkmayı bekledik durduk. Sabrettik, dayandık ve inandık. Şimdi hak verenler çoğaldı. Şimdi hakkımızı teslim edenler arttı. Bu nedenle önümüze bakıyoruz, mücadelemize odaklanıyoruz, milletimizi medeniyetler ve milletler mücadelesinde ön saflara nasıl geçiririz buna kafa yoruyoruz” ifadelerini kullandı.

