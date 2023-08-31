https://sputniknews.com.tr/20230831/adanada-ailesinden-2-kisiyi-oldurdu-3-kisiyi-yaraladi-hastanede-hayatini-kaybetti-1075067969.html

Adana'da ailesinden 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı: Hastanede hayatını kaybetti

Adana'da ailesinden 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı: Hastanede hayatını kaybetti

Adana'da geçen ailesinden 5 kişiyi silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T06:44+0300

2023-08-31T06:44+0300

2023-08-31T06:44+0300

türkiye

adana

intihar girişimi

silah

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Adana'da önceki gün aile arasındaki yemek sırasında tabancayla ağabeyi ve yeğenini öldüren, annesi, yengesi ve diğer yeğenini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Burak Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede öldü.Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Ne olmuştu?Kışla Mahallesi'nde, önceki gün aile arasında yenilen yemek sırasında Burak Yalçınkaya, henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi H.Y, annesi H.Y, yengesi E.Y. ve yeğenleri E.Y. ile Y.Y'yi tabancayla yaralamıştı.Şüpheli daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan saldırganın ağabeyi H.Y. ve yeğeni Y.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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