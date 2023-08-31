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https://sputniknews.com.tr/20230831/adanada-ailesinden-2-kisiyi-oldurdu-3-kisiyi-yaraladi-hastanede-hayatini-kaybetti-1075067969.html
Adana'da ailesinden 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı: Hastanede hayatını kaybetti
Adana'da ailesinden 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı: Hastanede hayatını kaybetti
Adana'da geçen ailesinden 5 kişiyi silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T06:44+0300
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türkiye
adana
intihar girişimi
silah
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Adana'da önceki gün aile arasındaki yemek sırasında tabancayla ağabeyi ve yeğenini öldüren, annesi, yengesi ve diğer yeğenini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Burak Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede öldü.Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Ne olmuştu?Kışla Mahallesi'nde, önceki gün aile arasında yenilen yemek sırasında Burak Yalçınkaya, henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi H.Y, annesi H.Y, yengesi E.Y. ve yeğenleri E.Y. ile Y.Y'yi tabancayla yaralamıştı.Şüpheli daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan saldırganın ağabeyi H.Y. ve yeğeni Y.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230828/bodrumda-otelde-silahli-catisma-1-olu-3-yarali-1074979387.html
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adana, intihar girişimi, silah
adana, intihar girişimi, silah

Adana'da ailesinden 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı: Hastanede hayatını kaybetti

06:44 31.08.2023
© AA / Koray KılıçAdana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AA / Koray Kılıç
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Adana'da geçen ailesinden 5 kişiyi silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Adana'da önceki gün aile arasındaki yemek sırasında tabancayla ağabeyi ve yeğenini öldüren, annesi, yengesi ve diğer yeğenini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Burak Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ne olmuştu?

Kışla Mahallesi'nde, önceki gün aile arasında yenilen yemek sırasında Burak Yalçınkaya, henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi H.Y, annesi H.Y, yengesi E.Y. ve yeğenleri E.Y. ile Y.Y'yi tabancayla yaralamıştı.
Şüpheli daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan saldırganın ağabeyi H.Y. ve yeğeni Y.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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