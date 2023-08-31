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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230831/abdulkadir-selvi-faiz-artirimi-sonlandi-mi-1075071045.html
Abdulkadir Selvi: Faiz artırımı sonlandı mı?
Abdulkadir Selvi: Faiz artırımı sonlandı mı?
Abdulkadir Selvi, yeni ekonomi yönetiminin ve özellikle Hafize Gaye Erkan'ın attığı adımların yerinde olduğunun altını çizdi ve faiz artırımının süreceğinin... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T10:07+0300
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ekonomi
mehmet şimşek
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ekonomi yönetiminin değişiminin ardından Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in attıkları adımların etkili olduğunu savundu.Faiz artırımı kararının da yerinde olduğunu vurgulayan Selvi, bugünkü yazısında sürecin bu şekilde devam edeceğinin sinyalini verdi:
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faiz artırımı,faiz artacak mı,hafize gaye faiz
faiz artırımı,faiz artacak mı,hafize gaye faiz

Abdulkadir Selvi: Faiz artırımı sonlandı mı?

10:07 31.08.2023
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AA
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Abdulkadir Selvi, yeni ekonomi yönetiminin ve özellikle Hafize Gaye Erkan'ın attığı adımların yerinde olduğunun altını çizdi ve faiz artırımının süreceğinin mesajını verdi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ekonomi yönetiminin değişiminin ardından Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in attıkları adımların etkili olduğunu savundu.
Faiz artırımı kararının da yerinde olduğunu vurgulayan Selvi, bugünkü yazısında sürecin bu şekilde devam edeceğinin sinyalini verdi:
"Merkez Bankası ihtiyaç duyduğu kararları verilere bakarak, gerektiği şekilde alıyor.
Son kararın ardından faiz artışlarının sonunun geldiğini iddia edenler de oldu. Yanılmaktan bıkmadılar ama size gelinen aşamanın nasıl yorumlandığını söyleyeyim. Verilere, gelişmelere göre Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi karar almaya aynı şekilde devam edecek. Arka planda devreye alınan kararlar, atılan adımlar, faizi kademeli olarak yükseltmeye fırsat veriyor. Mehmet Şimşek-Hafize Gaye Erkan ikilisi önemli köşebaşlarını sağlam tutmaya devam ediyor. Burada Şimşek için bir parantez daha açmak istiyorum. Şimşek’in toplum tarafından da satın alınan en öne çıkan yönü, acıtacak bile olsa gerçekleri olduğu gibi söylemesi. Piyasa da acı olsa da gerçekleri duymak istiyor. Ekonominin yarısı güvendir. Mehmet Şimşek-Hafize Gaye Erkan ikilisinin en önemli sermayesi, iç ve dış piyasalara verdikleri güven oldu. Şimşek bunun ilk işaretini bakanlık görevini devralırken vermiş ve “Rasyonel bir zemine dönme dışında seçenek kalmamıştır” demişti. Mehmet Şimşek bir yandan taşları döşerken diğer yandan olacakları anlatmayı sürdürüyor. Piyasaları bir adım sonrasına hazırlıyor. Artık olması gerektiği gibi Hazine ile Merkez Bankası’nın kol kola yürüdüğünü görüyoruz. Maliye ve para politikasının birbirini desteklediği bu ortamda enflasyonun belli bir süre sonra yavaş yavaş aşağı geleceğini göreceğiz. Özellikle 2024 yılının ikinci yarısında nasıl düştüğünü bu ekip bize rakamlarla gösterecek. Toplum olarak rahat bir nefes alacağımıza yürekten inanıyorum. Ekonomi yönetimi canla başla çalışmaya devam ediyor. Vatandaşın gösterdiği sabrın selametle sonuçlanacağını, umut vaat eden bu yönetimin göstereceğini göreceğiz."
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
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