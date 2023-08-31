Abdulkadir Selvi: Faiz artırımı sonlandı mı?

"Merkez Bankası ihtiyaç duyduğu kararları verilere bakarak, gerektiği şekilde alıyor.

Son kararın ardından faiz artışlarının sonunun geldiğini iddia edenler de oldu. Yanılmaktan bıkmadılar ama size gelinen aşamanın nasıl yorumlandığını söyleyeyim. Verilere, gelişmelere göre Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi karar almaya aynı şekilde devam edecek. Arka planda devreye alınan kararlar, atılan adımlar, faizi kademeli olarak yükseltmeye fırsat veriyor. Mehmet Şimşek-Hafize Gaye Erkan ikilisi önemli köşebaşlarını sağlam tutmaya devam ediyor. Burada Şimşek için bir parantez daha açmak istiyorum. Şimşek’in toplum tarafından da satın alınan en öne çıkan yönü, acıtacak bile olsa gerçekleri olduğu gibi söylemesi. Piyasa da acı olsa da gerçekleri duymak istiyor. Ekonominin yarısı güvendir. Mehmet Şimşek-Hafize Gaye Erkan ikilisinin en önemli sermayesi, iç ve dış piyasalara verdikleri güven oldu. Şimşek bunun ilk işaretini bakanlık görevini devralırken vermiş ve “Rasyonel bir zemine dönme dışında seçenek kalmamıştır” demişti. Mehmet Şimşek bir yandan taşları döşerken diğer yandan olacakları anlatmayı sürdürüyor. Piyasaları bir adım sonrasına hazırlıyor. Artık olması gerektiği gibi Hazine ile Merkez Bankası’nın kol kola yürüdüğünü görüyoruz. Maliye ve para politikasının birbirini desteklediği bu ortamda enflasyonun belli bir süre sonra yavaş yavaş aşağı geleceğini göreceğiz. Özellikle 2024 yılının ikinci yarısında nasıl düştüğünü bu ekip bize rakamlarla gösterecek. Toplum olarak rahat bir nefes alacağımıza yürekten inanıyorum. Ekonomi yönetimi canla başla çalışmaya devam ediyor. Vatandaşın gösterdiği sabrın selametle sonuçlanacağını, umut vaat eden bu yönetimin göstereceğini göreceğiz."