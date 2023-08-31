https://sputniknews.com.tr/20230831/abdnin-afganistandan-cekilmesinin-2-yilinda-bidendan-cagri-siginmacilara-oturma-izni-verelim-1075077103.html

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin 2. yılında Biden'dan çağrı: 'Sığınmacılara oturma izni verelim'

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin 2. yılında Biden'dan çağrı: 'Sığınmacılara oturma izni verelim'

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümünde, Kongre'ye ülkeye sığınan Afganlara oturma izni verilmesini öngören 'Afgan Uyum... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T12:45+0300

2023-08-31T12:45+0300

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afgan

afgan sığınmacı

afganistan

abd

işgal

oturma izni

joe biden

onay

yasa tasarısı

dünya

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ABD Başkanı Biden, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin 2. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Çekilme sürecinde ABD'ye sığınan Afganların kendilerine çok büyük katkıda bulunduğunu belirten Biden, "Tıpkı Afganların bizim yanımızda durduğu gibi benim de onların yanında duracağıma söz verdim. Bu kapsamda, Afgan dostlarımız ve komşularımıza oturum izni yolunu açmak adına Kongreyi Afgan Uyum Yasasını geçirmeye davet ediyorum" ifadesini kullandı. Söz konusu tasarı, ABD'nin 2021'deki çekilme sürecinde Afganistan'dan tahliye ettiği Afganlara oturum izni verilmesini öngörüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230407/beyaz-saray-amerika-afganistanda-hedefleri-belirsiz-ve-sonu-olmayan-bir-savasa-saplanmisti-1069309515.html

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afgan, afgan sığınmacı, afganistan, abd, işgal, oturma izni, joe biden, onay, yasa tasarısı