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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/abdli-ekonomist-sachs-natonun-genislemesi-abdnin-en-buyuk-hatasi-1075093867.html
ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası
ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası
Columbia Üniversitesi’nin profesörü Jeffrey Sachs, Ukrayna’daki çatışmanın köklerinin Vladimir Putin’in Rusya devlet başkanlığı görevini gelmeden önce ABD’nin... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T23:17+0300
2023-08-31T23:17+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
nato
columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs
jeffrey sachs
rusya
vladimir putin
abd
mihail gorbaçov
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Sachs, YouTube paylaşımında, “Otuz yıl önce ABD başkanı, Mihail Gorbaçov’a NATO’nun bir nebze olsun doğuya hareket etmeyeceği sözünü vermişti. Maalesef, 90’lı yılların başında NATO’yu Ukrayna’yı da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlamaya başladı. Bana göre bu, ABD’nin yaptığı en büyük hata” ifadesini kullandı.Bu eylemin, Washington ve Moskova arasındaki güveni bozduğunu ve Ukrayna çatışmasının kaynağı olduğunu kaydeden uzman, “Tüm bunlar, Putin’in başkanlığından çok önce başladı. Sebebi, ABD’nin tek kutuplu dünya konseptine olan inancı. Bu inanç hatalı, tehlikeli ve provokatifti” dedi.
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ukrayna, ukrayna krizi, nato, columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs, jeffrey sachs, rusya, vladimir putin, abd, mihail gorbaçov
ukrayna, ukrayna krizi, nato, columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs, jeffrey sachs, rusya, vladimir putin, abd, mihail gorbaçov

ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası

23:17 31.08.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKINATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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Columbia Üniversitesi’nin profesörü Jeffrey Sachs, Ukrayna’daki çatışmanın köklerinin Vladimir Putin’in Rusya devlet başkanlığı görevini gelmeden önce ABD’nin tek kutuplu dünya konseptine hatalı ve provokatif inancıyla başladığını belirtti.
Sachs, YouTube paylaşımında, “Otuz yıl önce ABD başkanı, Mihail Gorbaçov’a NATO’nun bir nebze olsun doğuya hareket etmeyeceği sözünü vermişti. Maalesef, 90’lı yılların başında NATO’yu Ukrayna’yı da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlamaya başladı. Bana göre bu, ABD’nin yaptığı en büyük hata” ifadesini kullandı.
Bu eylemin, Washington ve Moskova arasındaki güveni bozduğunu ve Ukrayna çatışmasının kaynağı olduğunu kaydeden uzman, “Tüm bunlar, Putin’in başkanlığından çok önce başladı. Sebebi, ABD’nin tek kutuplu dünya konseptine olan inancı. Bu inanç hatalı, tehlikeli ve provokatifti” dedi.
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