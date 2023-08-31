https://sputniknews.com.tr/20230831/abdli-ekonomist-sachs-natonun-genislemesi-abdnin-en-buyuk-hatasi-1075093867.html

ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası

ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası

Columbia Üniversitesi’nin profesörü Jeffrey Sachs, Ukrayna’daki çatışmanın köklerinin Vladimir Putin’in Rusya devlet başkanlığı görevini gelmeden önce ABD’nin... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T23:17+0300

2023-08-31T23:17+0300

2023-08-31T23:17+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

nato

columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs

jeffrey sachs

rusya

vladimir putin

abd

mihail gorbaçov

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Sachs, YouTube paylaşımında, “Otuz yıl önce ABD başkanı, Mihail Gorbaçov’a NATO’nun bir nebze olsun doğuya hareket etmeyeceği sözünü vermişti. Maalesef, 90’lı yılların başında NATO’yu Ukrayna’yı da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlamaya başladı. Bana göre bu, ABD’nin yaptığı en büyük hata” ifadesini kullandı.Bu eylemin, Washington ve Moskova arasındaki güveni bozduğunu ve Ukrayna çatışmasının kaynağı olduğunu kaydeden uzman, “Tüm bunlar, Putin’in başkanlığından çok önce başladı. Sebebi, ABD’nin tek kutuplu dünya konseptine olan inancı. Bu inanç hatalı, tehlikeli ve provokatifti” dedi.

ukrayna

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ukrayna, ukrayna krizi, nato, columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs, jeffrey sachs, rusya, vladimir putin, abd, mihail gorbaçov