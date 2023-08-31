https://sputniknews.com.tr/20230831/abdli-ekonomist-sachs-natonun-genislemesi-abdnin-en-buyuk-hatasi-1075093867.html
ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası
ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası
Columbia Üniversitesi’nin profesörü Jeffrey Sachs, Ukrayna’daki çatışmanın köklerinin Vladimir Putin’in Rusya devlet başkanlığı görevini gelmeden önce ABD’nin... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T23:17+0300
2023-08-31T23:17+0300
2023-08-31T23:17+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
nato
columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs
jeffrey sachs
rusya
vladimir putin
abd
mihail gorbaçov
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Sachs, YouTube paylaşımında, “Otuz yıl önce ABD başkanı, Mihail Gorbaçov’a NATO’nun bir nebze olsun doğuya hareket etmeyeceği sözünü vermişti. Maalesef, 90’lı yılların başında NATO’yu Ukrayna’yı da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlamaya başladı. Bana göre bu, ABD’nin yaptığı en büyük hata” ifadesini kullandı.Bu eylemin, Washington ve Moskova arasındaki güveni bozduğunu ve Ukrayna çatışmasının kaynağı olduğunu kaydeden uzman, “Tüm bunlar, Putin’in başkanlığından çok önce başladı. Sebebi, ABD’nin tek kutuplu dünya konseptine olan inancı. Bu inanç hatalı, tehlikeli ve provokatifti” dedi.
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ukrayna, ukrayna krizi, nato, columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs, jeffrey sachs, rusya, vladimir putin, abd, mihail gorbaçov
ukrayna, ukrayna krizi, nato, columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs, jeffrey sachs, rusya, vladimir putin, abd, mihail gorbaçov
ABD’li ekonomist Sachs: NATO’nun genişlemesi ABD’nin en büyük hatası
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Columbia Üniversitesi’nin profesörü Jeffrey Sachs, Ukrayna’daki çatışmanın köklerinin Vladimir Putin’in Rusya devlet başkanlığı görevini gelmeden önce ABD’nin tek kutuplu dünya konseptine hatalı ve provokatif inancıyla başladığını belirtti.
Sachs, YouTube
paylaşımında, “Otuz yıl önce ABD başkanı, Mihail Gorbaçov’a NATO’nun bir nebze olsun doğuya hareket etmeyeceği sözünü vermişti. Maalesef, 90’lı yılların başında NATO’yu Ukrayna’yı da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlamaya başladı. Bana göre bu, ABD’nin yaptığı en büyük hata”
ifadesini kullandı.
Bu eylemin, Washington ve Moskova arasındaki güveni bozduğunu ve Ukrayna çatışmasının kaynağı olduğunu kaydeden uzman, “Tüm bunlar, Putin’in başkanlığından çok önce başladı. Sebebi, ABD’nin tek kutuplu dünya konseptine olan inancı. Bu inanç hatalı, tehlikeli ve provokatifti” dedi.