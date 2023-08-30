https://sputniknews.com.tr/20230830/ukrayna-ordusunun-yerlesim-yerlerini-vurarak-sivilleri-de-oldurdugu-misket-bombalari-neden-yasakli-1075050218.html

Ukrayna ordusunun yerleşim yerlerini vurarak sivilleri de öldürdüğü misket bombaları neden yasaklı?

Ukrayna ordusunun yerleşim yerlerini vurarak sivilleri de öldürdüğü misket bombaları neden yasaklı?

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın sınıra yakın bölgelerindeki yerleşim yerlerini misket bombalarıyla vurduğu haberleri neredeyse her gün geliyor. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T15:43+0300

2023-08-30T15:43+0300

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misket bombası

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ukrayna ordusu

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Ukrayna ordusu tarafından kullanılan NATO misket bombaları en fazla sivil halkı etkiliyor. Uluslararası Misket Bombaları Konvansiyonu'nca yasaklanan misket bombalarının tüm alanı vurması ve her yöne dağılarak patlaması nedeniyle sivillerin büyük yaralar almasına neden oluyor. Misket bombaları ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, misket bombası, nato, ukrayna, ukrayna ordusu, инфографика