Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
BÜYÜK TAARRUZ
Bir milletin 101 yıllık bağımsızlık destanı
12:31
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230830/ukrayna-ordusunun-yerlesim-yerlerini-vurarak-sivilleri-de-oldurdugu-misket-bombalari-neden-yasakli-1075050218.html
Ukrayna ordusunun yerleşim yerlerini vurarak sivilleri de öldürdüğü misket bombaları neden yasaklı?
Ukrayna ordusunun yerleşim yerlerini vurarak sivilleri de öldürdüğü misket bombaları neden yasaklı?
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın sınıra yakın bölgelerindeki yerleşim yerlerini misket bombalarıyla vurduğu haberleri neredeyse her gün geliyor. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T15:43+0300
2023-08-30T15:43+0300
multimedya
infografik
misket bombası
nato
ukrayna
ukrayna ordusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075046707_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_c09c8bc390ab1c08ae130fac0cde457d.png
Ukrayna ordusu tarafından kullanılan NATO misket bombaları en fazla sivil halkı etkiliyor. Uluslararası Misket Bombaları Konvansiyonu'nca yasaklanan misket bombalarının tüm alanı vurması ve her yöne dağılarak patlaması nedeniyle sivillerin büyük yaralar almasına neden oluyor. Misket bombaları ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075046707_320:0:2240:1440_1920x0_80_0_0_0930fe03927d7a4bff510967a27a519e.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
infografik, misket bombası, nato, ukrayna, ukrayna ordusu, инфографика
infografik, misket bombası, nato, ukrayna, ukrayna ordusu, инфографика

Ukrayna ordusunun yerleşim yerlerini vurarak sivilleri de öldürdüğü misket bombaları neden yasaklı?

15:43 30.08.2023
Abone olTelegram
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın sınıra yakın bölgelerindeki yerleşim yerlerini misket bombalarıyla vurduğu haberleri neredeyse her gün geliyor.
Ukrayna ordusu tarafından kullanılan NATO misket bombaları en fazla sivil halkı etkiliyor. Uluslararası Misket Bombaları Konvansiyonu'nca yasaklanan misket bombalarının tüm alanı vurması ve her yöne dağılarak patlaması nedeniyle sivillerin büyük yaralar almasına neden oluyor.
Misket bombaları ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik - Sputnik Türkiye
İnfografik - Sputnik Türkiye
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала