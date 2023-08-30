https://sputniknews.com.tr/20230830/ukrayna-ordusunun-yerlesim-yerlerini-vurarak-sivilleri-de-oldurdugu-misket-bombalari-neden-yasakli-1075050218.html
Ukrayna ordusunun yerleşim yerlerini vurarak sivilleri de öldürdüğü misket bombaları neden yasaklı?
Ukrayna ordusunun yerleşim yerlerini vurarak sivilleri de öldürdüğü misket bombaları neden yasaklı?
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın sınıra yakın bölgelerindeki yerleşim yerlerini misket bombalarıyla vurduğu haberleri neredeyse her gün geliyor. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T15:43+0300
2023-08-30T15:43+0300
2023-08-30T15:43+0300
multimedya
infografik
misket bombası
nato
ukrayna
ukrayna ordusu
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Ukrayna ordusu tarafından kullanılan NATO misket bombaları en fazla sivil halkı etkiliyor. Uluslararası Misket Bombaları Konvansiyonu'nca yasaklanan misket bombalarının tüm alanı vurması ve her yöne dağılarak patlaması nedeniyle sivillerin büyük yaralar almasına neden oluyor. Misket bombaları ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, misket bombası, nato, ukrayna, ukrayna ordusu, инфографика
infografik, misket bombası, nato, ukrayna, ukrayna ordusu, инфографика
Ukrayna ordusunun yerleşim yerlerini vurarak sivilleri de öldürdüğü misket bombaları neden yasaklı?
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın sınıra yakın bölgelerindeki yerleşim yerlerini misket bombalarıyla vurduğu haberleri neredeyse her gün geliyor.
Ukrayna ordusu tarafından kullanılan NATO misket bombaları en fazla sivil halkı etkiliyor. Uluslararası Misket Bombaları Konvansiyonu'nca yasaklanan misket bombalarının tüm alanı vurması ve her yöne dağılarak patlaması nedeniyle sivillerin büyük yaralar almasına neden oluyor.
Misket bombaları ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.